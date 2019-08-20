Сергій Єфименко: «Робота на залізниці – це стабільність та впевненість у завтрашньому дні»

У локомотивному депо «Сновськ» трудяться по-справжньому відповідальні та працелюбні люди. Адже на плечах кожного з них, не важливо – чи це начальник, чи машиніст, лежить неабияка відповідальність за безпечний рух поїздів та безпосередньо безпеку людей.
Сергій Єфименко вже п`ятнадцять років займає посаду інженера з підготовки кадрів, а починав з помічника машиніста та бригадира на колії технічного огляду локомотивів.
– У моїй родині,- розповідає Сергій Миколайович,- своєрідна династія залізничників. Дід, прадід та батько – всі присвятили своє життя залізничній дорозі. Після 9 класу і я пішов їх стопами, вступивши до технікуму залізничного транспорту. Батько на той час був помічником машиніста, тому і я вирішив стати інженером-механіком з правом виконувати обов’язки помічника машиніста.
Зараз Сергій Єфименко займається веденням технічних документів в цеху експлуатації, проводить професійні тестування працівників депо, організовує технічні навчання і здійснює контроль виконання заходів по забезпеченню безпеки руху поїздів.
– Важливу увагу ми приділяємо особистісному розвитку людини, тому саме з технічного навчання створили «Портал розвитку знань», - розказує інженер. - Наші співробітники мають безкоштовний доступ до даного порталу і можуть підвищувати свої знання стосовно тієї чи іншої теми, проходити там різноманітні тести тощо. Добре й те, що з цього року оплата відпусток на оздоровлення стала у всіх однаковою, не залежно від стажу роботи. Відбулося і підвищення заробітної плати у всіх працівників.
– Загалом, робота на залізниці – це відповідальність, стабільність, впевненість у завтрашньому дні та неймовірне задоволення від отриманого результату.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Сергій Єфименко вже п`ятнадцять років займає посаду інженера з підготовки кадрів, а починав з помічника машиніста та бригадира на колії технічного огляду локомотивів.
– У моїй родині,- розповідає Сергій Миколайович,- своєрідна династія залізничників. Дід, прадід та батько – всі присвятили своє життя залізничній дорозі. Після 9 класу і я пішов їх стопами, вступивши до технікуму залізничного транспорту. Батько на той час був помічником машиніста, тому і я вирішив стати інженером-механіком з правом виконувати обов’язки помічника машиніста.
Зараз Сергій Єфименко займається веденням технічних документів в цеху експлуатації, проводить професійні тестування працівників депо, організовує технічні навчання і здійснює контроль виконання заходів по забезпеченню безпеки руху поїздів.
– Важливу увагу ми приділяємо особистісному розвитку людини, тому саме з технічного навчання створили «Портал розвитку знань», - розказує інженер. - Наші співробітники мають безкоштовний доступ до даного порталу і можуть підвищувати свої знання стосовно тієї чи іншої теми, проходити там різноманітні тести тощо. Добре й те, що з цього року оплата відпусток на оздоровлення стала у всіх однаковою, не залежно від стажу роботи. Відбулося і підвищення заробітної плати у всіх працівників.
– Загалом, робота на залізниці – це відповідальність, стабільність, впевненість у завтрашньому дні та неймовірне задоволення від отриманого результату.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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