У минулу п`ятницю групі журналістів з Чернігівщини, Кривого Рогу, Сум та Дніпра пощастило поспілкуватися із заступником міністра охорони здоров`я Павлом КОВТОНЮКОМ, який розповів про реформу в медичній галузі України. За його словами, вона давно вже назріла і має відбуватися, хоч не всім подобаються зміни. Після її завершення медична галузь буде мати зовсім іншу модель, ніж зараз.
У МОЗ вважають, що первинна ланка медицини пройшла етап реформування досить успішно: частково закуплено нове діагностичне обладнання, ми з вами обрали собі сімейних лікарів, маємо право на безкоштовні візити до них та певні види аналізів, запускається впровадження електронної картки пацієнта та електронні рецепти…
Нині ж триває реформа другої ланки медицини, вузькопрофільної. Вже з 1 січня 2020 року, відповідно до закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», усі медзаклади України мають перейти на нову систему.
У рамках реформи буде запроваджено програму медичних гарантій для пацієнта – перелік послуг і ліків, які він буде отримувати безкоштовно. Пріоритетні напрямки – пологи, серцево-судинні захворювання, інфаркти, інсульти, онкологія.
– Давно пора припинити знущання над людьми, коли лягаєш у лікарню і несеш з собою всі ліки, навіть рукавички, спирт, вату, постіль,.. – каже Павло Ковтонюк. – Загалом модель буде така: хворий приходить до свого сімейного лікаря, який за необхідності направляє його до вузькопрофільного спеціаліста. Пацієнт сам собі обирає лікарню, в якій далі лікуватиметься. Якщо у лікарні є договір з НСЗУ, про це свідчить знак на вході в медзаклад (малюнок), там буде вказано і перелік послуг, які надаються безкоштовно. Хочеш лікуватися у приватній клініці – будь ласка. Плати і лікуйся! Якщо хочеш зробити масаж, косметологічні процедури пройти, естетична стоматологія – це теж буде платно. Якщо ж ви вирішили самі піти до хірурга, офтальмолога та інших спеціалістів без направлення сімейного лікаря – доведеться платити за все.
До речі, як і на прийом до сімейного лікаря, так і до лікарів другої ланки необхідно буде заздалегідь записуватися. Гроші ходять за пацієнтом – тож зарплата сімейного лікаря залежить від того, скільки людей підписало з ним декларацію, а зарплата лікарів другої ланки залежить від кількості вилікуваних ним пацієнтів, які звернулися до нього за записом. Отже, реформа не гарантує високі зарплати медикам, а лише дає можливість їм заробити. Стратегія успіху кожного медзакладу – залучити якнайбільше до нього пацієнтів.
Лікарня отримуватиме фінансування від НСЗУ. Лікар укладає угоду з лікарнею і працює так, щоб саме до нього, а не до інших, йшли лікуватися пацієнти. Щоб лікарня працювала ефективно, і місцева влада, і головний лікар мають бути в цьому зацікавлені: ремонт приміщень, закупівля сучасного діагностичного обладнання і, звичайно, залучення лікарів.
– Що робити, коли тобі раптово стало погано? Та ще й в іншому регіоні, не там, де записаний до сімейного лікаря…
– Екстрену допомогу ніхто не відміняв. Її нададуть всім і всюди безкоштовно, – запевнив заступник міністра.
– У яких випадках приїде «швидка»?
– Наразі виклики приймають диспетчери за єдиним номером «103», які відповідно до протоколів дізнаються повну інформацію, порадять, що робити хворому і вирішать, чи необхідний терміновий виїзд «швидкої». Бо іноді у нас її викликають, щоб просто поміряти тиск, а в іншому місці, наприклад, ДТП і там чекатимуть, поки звільняться медики. Цього не повинно бути. Але телефонувати потрібно обов’язково – не встановлюйте самі собі діагноз і не займайтеся самолікуванням! – наголошує Павло Ковтонюк.
- Чи чекає медиків скорочення?
–Мова не йде про скорочення чи ліквідацію лікарень. Але буде реорганізація, переїзди, переформатування. Ми виявили, що, наприклад, у Чернігові працює 5 лікарень, які одночасно лікують неврологічні захворювання, гінекологічні, серцево-судинні... Навіщо їх 5? Краще зробити профільні лікарні, де зберемо в одній всіх спеціалістів в даному напрямку і все обладнання. Тут буде, наприклад, свій сучасний томограф. В іншій лікарні – інший напрямок захворювань лікуватимемо.
Головні лікарі медзакладу, точніше тепер гендиректори, мають бути в першу чергу чудовими менеджерами і економістами. На їхні плечі лягає відповідальність за організацію роботи лікарні, щоб вона була ефективною і не збитковою.
Вони мають вирішувати, чи потрібне їм пологове відділення утримувати, коли в районі самі пенсіонери живуть, чи краще відкрити реабілітаційне відділення. Все відбуватиметься поступово.
Реформа займе не один рік. Але ті лікарні, які будуть швидко включатися і змінюватися, відчують результат швидше.
– Чи може змінитися курс реформи, враховуючи політичні зміни в країні й обрання нового складу Верховної Ради?
– Думаю, що реформа продовжиться, адже вона прописана в законі про охорону здоров’я. Новий парламент має зберегти незалежність НСЗУ від політики, сприяти завершенню реформи і розвитку електронної системи охорони здоров’я. Хіба що однопартійна більшість захоче його змінити. Але це буде поганий сценарій розвитку подій.
– А доступність медицини на селі після реформи…
– Зараз ми будуємо сучасні амбулаторії в кожній ОТГ, забезпечили новими авто первинну ланку. Сподіваюсь, що обслуговування людей не погіршиться. Тим паче, в селах є свій фельдшер, який знає кожного жителя.
– Чи будуть введені обов’язкові профогляди?
– Думаю, це зайве. Навіщо використовувати медичну систему дарма? Кожен має піклуватися про своє здоров’я сам. Сімейний лікар буде давати рекомендації пройти обстеження певній групі ризику пацієнтів – за віком, за професією, якщо іде перевищення епідпорогу за певним захворюванням тощо.
– А обов’язкова вакцинація?
– Дуже гарне запитання. Вакцина в Україні є, фінансування з бюджету буде для всіх 100% за календарем щеплень, затвердженим в Україні. За цим теж має слідкувати ваш сімейний лікар та вчасно інформувати. Додаткова вакцинація буде платною від грипу, наприклад, чи для людей, які їдуть в екзотичні країни. Для того, щоб у нас не було епідемій, вакциновано має бути не менше 95% населення.
– Дякуємо за розмову.
Які зміни наразі
відбуваються
у нашому районі?
Нашу ЦРЛ вже перейменовано у комунальне некомерційне підприємство «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міськради, а головний лікар Микола Куценко став генеральним директором установи. Цікаво було почути від заступника міністра про те, навіщо утримувати в лікарнях пральні, харчоблоки, котельні (мається на увазі приміщення і штат працівників), коли цим професійно займаються певні служби і підприємства, де можна замовити ці послуги для лікарні. Ми до такого ще не звикли, щоб, наприклад, приміщення приходили прибирати за графіком зі служби прибирання, пацієнтів годували б обідами, замовленими в кафе, і т.д. Але світ не стоїть на місці, можливо, і варто переходити на таку модель, щоб професіонали займалися своєю справою? Саме це мав на увазі і Павло Ковтонюк.
– Можливо, це доречно робити у великих містах, – коментує генеральний директор Микола Вікторович. Раніше, за часів радянської влади, наша лікарня дійсно користувалась послугами міської пральні. Але згодом у кожне відділення ми закупили пральну машину-автомат і проблема з пранням зникла. Це входить тепер до обов’язків сестригосподарки. Постіль і рушники з інфекційного відділення, наприклад, все одно доведеться прати і обробляти в нашій окремій пральні, а не загального користування. Щодо здачі в оренду приміщень, що вивільнилися – ми це робимо давно. Здаємо приватному лікарю, аптекам, але є певні обмеження для закладу – не більше 200 м кв. від загальної площі.
Ми намагаємося заробляти кошти. Міська рада нас підтримує, закуповуючи медичне обладнання, необхідне для роботи. Хотілося б ще мати новий апарат для ендоскопії (у просторіччі – зонд – Авт.), новий флюорограф. Прийнята програма депутатами міськради про впровадження в ЦРЛ електронної медичної інформаційної системи на 2019-2020 роки, щоб приєднатися до єдиної бази НСЗУ (національна служба здоров’я України).
Хочу зазначити, що у нову ВР пройшли 9 депутатів з медичною освітою, тож, сподіваємося, вони підтримають нас і реформа другої ланки медицини завершиться успішно.
Лариса МАРТИНЕНКО
ДОВІДКОВО
Павло Ковтонюк, заступник Міністра охорони здоров’я України, народився 26 грудня 1983 року, за освітою магістр менеджменту в охороні здоров`я (Національному університеті «Києво-Могилянська академія»), пройшов курси навчання фінансування та управління системи охорони здоров`я в Іспанії, США, Швейцарії, Нідерландах та Австрії.
Розпорядженням Кабміну від 31 серпня 2016 року призначений заступником Міністра охорони здоров`я України.
У МОЗ вважають, що первинна ланка медицини пройшла етап реформування досить успішно: частково закуплено нове діагностичне обладнання, ми з вами обрали собі сімейних лікарів, маємо право на безкоштовні візити до них та певні види аналізів, запускається впровадження електронної картки пацієнта та електронні рецепти…
Нині ж триває реформа другої ланки медицини, вузькопрофільної. Вже з 1 січня 2020 року, відповідно до закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», усі медзаклади України мають перейти на нову систему.
У рамках реформи буде запроваджено програму медичних гарантій для пацієнта – перелік послуг і ліків, які він буде отримувати безкоштовно. Пріоритетні напрямки – пологи, серцево-судинні захворювання, інфаркти, інсульти, онкологія.
– Давно пора припинити знущання над людьми, коли лягаєш у лікарню і несеш з собою всі ліки, навіть рукавички, спирт, вату, постіль,.. – каже Павло Ковтонюк. – Загалом модель буде така: хворий приходить до свого сімейного лікаря, який за необхідності направляє його до вузькопрофільного спеціаліста. Пацієнт сам собі обирає лікарню, в якій далі лікуватиметься. Якщо у лікарні є договір з НСЗУ, про це свідчить знак на вході в медзаклад (малюнок), там буде вказано і перелік послуг, які надаються безкоштовно. Хочеш лікуватися у приватній клініці – будь ласка. Плати і лікуйся! Якщо хочеш зробити масаж, косметологічні процедури пройти, естетична стоматологія – це теж буде платно. Якщо ж ви вирішили самі піти до хірурга, офтальмолога та інших спеціалістів без направлення сімейного лікаря – доведеться платити за все.
До речі, як і на прийом до сімейного лікаря, так і до лікарів другої ланки необхідно буде заздалегідь записуватися. Гроші ходять за пацієнтом – тож зарплата сімейного лікаря залежить від того, скільки людей підписало з ним декларацію, а зарплата лікарів другої ланки залежить від кількості вилікуваних ним пацієнтів, які звернулися до нього за записом. Отже, реформа не гарантує високі зарплати медикам, а лише дає можливість їм заробити. Стратегія успіху кожного медзакладу – залучити якнайбільше до нього пацієнтів.
Лікарня отримуватиме фінансування від НСЗУ. Лікар укладає угоду з лікарнею і працює так, щоб саме до нього, а не до інших, йшли лікуватися пацієнти. Щоб лікарня працювала ефективно, і місцева влада, і головний лікар мають бути в цьому зацікавлені: ремонт приміщень, закупівля сучасного діагностичного обладнання і, звичайно, залучення лікарів.
– Що робити, коли тобі раптово стало погано? Та ще й в іншому регіоні, не там, де записаний до сімейного лікаря…
– Екстрену допомогу ніхто не відміняв. Її нададуть всім і всюди безкоштовно, – запевнив заступник міністра.
– У яких випадках приїде «швидка»?
– Наразі виклики приймають диспетчери за єдиним номером «103», які відповідно до протоколів дізнаються повну інформацію, порадять, що робити хворому і вирішать, чи необхідний терміновий виїзд «швидкої». Бо іноді у нас її викликають, щоб просто поміряти тиск, а в іншому місці, наприклад, ДТП і там чекатимуть, поки звільняться медики. Цього не повинно бути. Але телефонувати потрібно обов’язково – не встановлюйте самі собі діагноз і не займайтеся самолікуванням! – наголошує Павло Ковтонюк.
- Чи чекає медиків скорочення?
–Мова не йде про скорочення чи ліквідацію лікарень. Але буде реорганізація, переїзди, переформатування. Ми виявили, що, наприклад, у Чернігові працює 5 лікарень, які одночасно лікують неврологічні захворювання, гінекологічні, серцево-судинні... Навіщо їх 5? Краще зробити профільні лікарні, де зберемо в одній всіх спеціалістів в даному напрямку і все обладнання. Тут буде, наприклад, свій сучасний томограф. В іншій лікарні – інший напрямок захворювань лікуватимемо.
Головні лікарі медзакладу, точніше тепер гендиректори, мають бути в першу чергу чудовими менеджерами і економістами. На їхні плечі лягає відповідальність за організацію роботи лікарні, щоб вона була ефективною і не збитковою.
Вони мають вирішувати, чи потрібне їм пологове відділення утримувати, коли в районі самі пенсіонери живуть, чи краще відкрити реабілітаційне відділення. Все відбуватиметься поступово.
Реформа займе не один рік. Але ті лікарні, які будуть швидко включатися і змінюватися, відчують результат швидше.
– Чи може змінитися курс реформи, враховуючи політичні зміни в країні й обрання нового складу Верховної Ради?
– Думаю, що реформа продовжиться, адже вона прописана в законі про охорону здоров’я. Новий парламент має зберегти незалежність НСЗУ від політики, сприяти завершенню реформи і розвитку електронної системи охорони здоров’я. Хіба що однопартійна більшість захоче його змінити. Але це буде поганий сценарій розвитку подій.
– А доступність медицини на селі після реформи…
– Зараз ми будуємо сучасні амбулаторії в кожній ОТГ, забезпечили новими авто первинну ланку. Сподіваюсь, що обслуговування людей не погіршиться. Тим паче, в селах є свій фельдшер, який знає кожного жителя.
– Чи будуть введені обов’язкові профогляди?
– Думаю, це зайве. Навіщо використовувати медичну систему дарма? Кожен має піклуватися про своє здоров’я сам. Сімейний лікар буде давати рекомендації пройти обстеження певній групі ризику пацієнтів – за віком, за професією, якщо іде перевищення епідпорогу за певним захворюванням тощо.
– А обов’язкова вакцинація?
– Дуже гарне запитання. Вакцина в Україні є, фінансування з бюджету буде для всіх 100% за календарем щеплень, затвердженим в Україні. За цим теж має слідкувати ваш сімейний лікар та вчасно інформувати. Додаткова вакцинація буде платною від грипу, наприклад, чи для людей, які їдуть в екзотичні країни. Для того, щоб у нас не було епідемій, вакциновано має бути не менше 95% населення.
– Дякуємо за розмову.
Які зміни наразі
відбуваються
у нашому районі?
Нашу ЦРЛ вже перейменовано у комунальне некомерційне підприємство «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міськради, а головний лікар Микола Куценко став генеральним директором установи. Цікаво було почути від заступника міністра про те, навіщо утримувати в лікарнях пральні, харчоблоки, котельні (мається на увазі приміщення і штат працівників), коли цим професійно займаються певні служби і підприємства, де можна замовити ці послуги для лікарні. Ми до такого ще не звикли, щоб, наприклад, приміщення приходили прибирати за графіком зі служби прибирання, пацієнтів годували б обідами, замовленими в кафе, і т.д. Але світ не стоїть на місці, можливо, і варто переходити на таку модель, щоб професіонали займалися своєю справою? Саме це мав на увазі і Павло Ковтонюк.
– Можливо, це доречно робити у великих містах, – коментує генеральний директор Микола Вікторович. Раніше, за часів радянської влади, наша лікарня дійсно користувалась послугами міської пральні. Але згодом у кожне відділення ми закупили пральну машину-автомат і проблема з пранням зникла. Це входить тепер до обов’язків сестригосподарки. Постіль і рушники з інфекційного відділення, наприклад, все одно доведеться прати і обробляти в нашій окремій пральні, а не загального користування. Щодо здачі в оренду приміщень, що вивільнилися – ми це робимо давно. Здаємо приватному лікарю, аптекам, але є певні обмеження для закладу – не більше 200 м кв. від загальної площі.
Ми намагаємося заробляти кошти. Міська рада нас підтримує, закуповуючи медичне обладнання, необхідне для роботи. Хотілося б ще мати новий апарат для ендоскопії (у просторіччі – зонд – Авт.), новий флюорограф. Прийнята програма депутатами міськради про впровадження в ЦРЛ електронної медичної інформаційної системи на 2019-2020 роки, щоб приєднатися до єдиної бази НСЗУ (національна служба здоров’я України).
Хочу зазначити, що у нову ВР пройшли 9 депутатів з медичною освітою, тож, сподіваємося, вони підтримають нас і реформа другої ланки медицини завершиться успішно.
Лариса МАРТИНЕНКО
ДОВІДКОВО
Павло Ковтонюк, заступник Міністра охорони здоров’я України, народився 26 грудня 1983 року, за освітою магістр менеджменту в охороні здоров`я (Національному університеті «Києво-Могилянська академія»), пройшов курси навчання фінансування та управління системи охорони здоров`я в Іспанії, США, Швейцарії, Нідерландах та Австрії.
Розпорядженням Кабміну від 31 серпня 2016 року призначений заступником Міністра охорони здоров`я України.
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