1,5 млн українців отримали лікарняні та декретні у І півріччі

Фондом соціального страхування України упродовж перших 6 місяців 2019 року було прийнято від страхувальників заяв-розрахунків для фінансування матеріального забезпечення для більш ніж 1,5 млн застрахованих осіб.
Загальна сума коштів склала 7,26 млрд гривень, що на 19,7% більше, ніж за той же період минулого року. З них 69,8% – допомога по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними), 29,9% – допомога по вагітності та пологах і 0,3% – допомога на поховання.
Право на матеріальне забезпечення від Фонду соціального страхування мають усі застраховані – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а допомоги на поховання – свідоцтво про смерть застрахованої особи.
Порядок отримання матеріального забезпечення з тимчасової втрати працездатності і по вагітності та пологах від ФССУ:
1. Отриманий в закладі охорони здоров’я листок непрацездатності працівник передає до уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера, для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватися матеріальне забезпечення).
2. Передача листка непрацездатності на розгляд до Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації (приймається рішення щодо надання матеріального забезпечення).
3. Розрахунок бухгалтерією страхувальника (роботодавця) суми матеріального забезпечення та оформлення заяви-розрахунку для отримання фінансування від робочого органу виконавчої дирекції Фонду.
4. Подача страхувальником заяви-розрахунку до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку та подальше фінансування такої заяви шляхом перерахування Фондом заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника.
5. Виплата страхувальником матеріального забезпечення застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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