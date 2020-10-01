понедельник, 5 октября 2020 г.

Кількість нещасних випадків за тиждень в Україні вперше перевищила 1 000 повідомлень

 

Упродовж минулого звітного тижня з 19 по 25 вересня 2020 року Фонд соціального страхування України зареєстрував на підприємствах України 1 119 нещасних випадків, внаслідок яких постраждали 1 133 особи, з яких 30 загинули. З них повідомлень про клінічно підтверджені випадки профзахворювання медичних і інших працівників на COVID-19 – 930.

Зазначений рівень кількості виробничих нещасних випадків є найбільшим за час ведення Фондом фіксації.

Найбільша кількість нещасних випадків зареєстрована у місті Києві (104 випадки), Черкаській області (101), Львівській області (89) та Дніпропетровській області (81).

Значне зростання числа повідомлень про виробничі нещасні випадки, які фіксуються за тиждень, реєструється з початку пандемії та пов’язане із зростанням чисельності випадків зараження медичних і інших працівників коронавірусом SARS-CoV-2. Нагадаємо, випадки захворювання медиків на COVID-19, яке настало внаслідок інфікування під час виконання професійних обов’язків, є гострими профзахворюваннями та вважаються нещасними випадками на виробництві.

Загалом з початку пандемії ФССУ отримав 11 919 повідомлень про клінічно підтверджені випадки гострого професійного захворювання (отруєння) внаслідок зараження SARS-CoV-2.

Звертаємо увагу, що зазначені показники є повідомленнями про клінічно підтверджені випадки захворювання медичних працівників на COVID-19, за якими відповідними комісіями проводяться розслідування щодо визначення обставин інфікування. На сьогодні розслідування завершено по 3 020 випадках, 1 091 з них визнано пов'язаним з виробництвом, у тому числі 24 – смертельні.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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