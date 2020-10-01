Кількість нещасних випадків за тиждень в Україні вперше перевищила 1 000 повідомлень

Упродовж минулого звітного тижня з 19 по 25 вересня 2020 року Фонд соціального страхування України зареєстрував на підприємствах України 1 119 нещасних випадків, внаслідок яких постраждали 1 133 особи, з яких 30 загинули. З них повідомлень про клінічно підтверджені випадки профзахворювання медичних і інших працівників на COVID-19 – 930.
Зазначений
рівень кількості виробничих нещасних випадків є найбільшим за час ведення
Фондом фіксації.
Найбільша
кількість нещасних випадків зареєстрована у місті Києві (104 випадки),
Черкаській області (101), Львівській області (89) та Дніпропетровській області
(81).
Значне
зростання числа повідомлень про виробничі нещасні випадки, які фіксуються за
тиждень, реєструється з початку пандемії та пов’язане із зростанням чисельності
випадків зараження медичних і інших працівників коронавірусом SARS-CoV-2.
Нагадаємо, випадки захворювання медиків на COVID-19, яке настало внаслідок
інфікування під час виконання професійних обов’язків, є гострими
профзахворюваннями та вважаються нещасними випадками на виробництві.
Загалом
з початку пандемії ФССУ отримав 11 919 повідомлень про клінічно
підтверджені випадки гострого професійного захворювання (отруєння) внаслідок
зараження SARS-CoV-2.
Звертаємо
увагу, що зазначені показники є повідомленнями про клінічно підтверджені
випадки захворювання медичних працівників на COVID-19, за якими відповідними
комісіями проводяться розслідування щодо визначення обставин інфікування. На
сьогодні розслідування завершено по 3 020 випадках, 1 091 з них визнано
пов'язаним з виробництвом, у тому числі 24 – смертельні.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправка комментария