ФССУ профінансував страхові виплати для сім’ї медиків з Київщини, які померли внаслідок профзахворювання на COVID-19

Фонд соціального страхування України профінансував надання двох одноразових страхових виплат у зв’язку із смертю внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19 подружжя медичних працівників – лікаря-анестезіолога і медичної сестри з Київщини.
Допомоги
профінансовано ФССУ для сина медиків та матері померлої за рахунок коштів
державного бюджету відповідно до Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб».
Розслідування
зазначеного нещасного випадку зараження медичних працівників коронавірусом
SARS-CoV-2 було проведено у максимально короткі терміни з метою забезпечення
посиленого соціального захисту неповнолітньої дитини. Також в оперативному
режимі Фондом було перераховано кошти фінансової допомоги, вони надійдуть на
рахунки сім’ї упродовж декількох банківських днів.
Висловлюємо
щирі співчуття близьким і рідним.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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