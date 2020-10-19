понедельник, 19 октября 2020 г.

Фонд виплатив 3,7 млрд грн декретних для 110 тисяч жінок за підсумками трьох кварталів

 

Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по вагітності та пологах для 110 506 працюючих жінок, які перебували у відпустці по вагітності та пологах у січні–вересні 2020 року. На це Фонд направив 3,7 мільярда гривень, що на 8,6%, або 291,5 мільйона гривень більше, ніж за той же період 2019 року.

Нагадаємо, Фонд фінансує зазначену допомогу для всіх працюючих жінок за кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах. У загальних випадках тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).

Додатково до основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді.

Крім того, жінкам, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатності видається з 27 тижнів вагітності терміном 180 календарних днів.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

 

Автор: на

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)