Фонд направив 3,2 млн гривень на компенсації заробітку медикам, хворим на COVID-19

За час лікування гострого професійного захворювання на COVID-19 медичним та іншим працівникам, які інфікувались під час виконання посадових обов’язків, Фонд соціального страхування України компенсує втрачений заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості стажу.
Станом
на сьогодні з початку пандемії Фонд профінансував понад 3,2 мільйона гривень
таких компенсацій, виплати отримали майже 600 лікарів, медсестер, медбратів і
інших працівників, зайнятих у протидії поширенню коронавірусної хвороби.
Працівники
провели на оплачуваному за кошти Фонду лікарняному через профзахворювання на
коронавірусну хворобу майже 10 000 днів.
Нагадаємо,
гостре професійне захворювання медичних і інших працівників на COVID-19
вважається нещасним випадком на виробництві та передбачає розширений перелік
страхових гарантій від Фонду соціального страхування України.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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