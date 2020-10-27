вторник, 27 октября 2020 г.

Фонд направив 3,2 млн гривень на компенсації заробітку медикам, хворим на COVID-19

 

За час лікування гострого професійного захворювання на COVID-19 медичним та іншим працівникам, які інфікувались під час виконання посадових обов’язків, Фонд соціального страхування України компенсує втрачений заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості стажу.

Станом на сьогодні з початку пандемії Фонд профінансував понад 3,2 мільйона гривень таких компенсацій, виплати отримали майже 600 лікарів, медсестер, медбратів і інших працівників, зайнятих у протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Працівники провели на оплачуваному за кошти Фонду лікарняному через профзахворювання на коронавірусну хворобу майже 10 000 днів.

Нагадаємо, гостре професійне захворювання медичних і інших працівників на COVID-19 вважається нещасним випадком на виробництві та передбачає розширений перелік страхових гарантій від Фонду соціального страхування України.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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