Оплачувану за кошти Фонду соціального страхування України ізоляцію від COVID-19 пройшли 30 тисяч українців

З початку пандемії 30 тисяч українських працівників, зокрема, майже 7 тисяч медиків знаходились на самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом. Для кожного з них Фонд соціального страхування України компенсує втрачений за цей час заробіток.
Станом
на сьогодні ФССУ направив на оплату близько 160 000 днів ізоляції від
коронавірусної хвороби 31,6 млн гривень.
Пройти
оплачувану за кошти Фонду самоізоляцію працюючі українці можуть в разі
безпосереднього контакту з хворим на COVID-19.
Сума виплат від Фонду складає 50% середнього доходу незалежного від тривалості
страхового стажу для всіх застрахованих осіб та 100% – для медичних
працівників.
Виплати
здійснюються Фондом з метою забезпечення захисту застрахованих осіб і протидії
поширенню коронавірусної інфекції.
Нагадаємо,
на період карантину відкрити листок непрацездатності для ізоляції від COVID-19 можливо у дистанційному режимі – для
цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного лікаря. Щоб отримати
від Фонду допомогу, необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням
причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» своєму роботодавцю. У свою чергу,
роботодавець на підставі отриманого від працівника лікарняного листка оформлює заяву-розрахунок,
у якій вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19, та передає
її до Фонду на фінансування. ФССУ забезпечив можливість зробити це в
дистанційному режимі або безконтактно.
Бережіть себе та будьте здорові!
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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