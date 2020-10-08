четверг, 8 октября 2020 г.

Голова правління Фонду Євген Котик та заступник голови Володимир Саєнко представили директора виконавчої дирекції Тетяну Михайленко

 

06 жовтня голова правління Фонду соціального страхування України, перший заступник Міністра соціальної політики Євген Котик і заступник голови правління Володимир Саєнко представили колективу директора виконавчої дирекції ФССУ Тетяну Михайленко, а також новопризначених заступників директора: Світлану Лапчик, Владиславу Хижняк і Станіслава Богданова.

Керівний склад виконавчої дирекції Фонду було призначено 02 жовтня на позачергову засіданні правління.

Тетяна Михайленко звернула увагу присутніх на дотриманні пріоритетності інтересів застрахованих осіб і потерпілих на виробництві у діяльності Фонду на всіх рівнях. За її словами, прозорість роботи, удосконалення відносин із роботодавцями, застрахованими особами та стабільний фінансовий стан системи соціального страхування сьогодні є стратегічними цілями в роботі Фонду.

Участь у заході взяли керівний склад виконавчої дирекції Фонду та управлінь в областях і місті Києві у режимі відеоконференції.

 

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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