У випадку самостійного виправлення помилки фінансові санкції за порушення порядку використання страхових коштів до страхувальника не застосовуються

Роботодавець відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування несе відповідальність за порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення.
У разі порушення
порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному
обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних
послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми.
За несвоєчасне повернення
або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших
отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих
або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.
Одночасно на суми
несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних
санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована
за кожний день прострочення платежу.
У разі виявлення
страхувальником помилок при нарахуванні виплат за минулі періоди надлишково нараховані
та виплачені кошти повертаються страхувальником до робочого органу Фонду та одночасно
надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення страхових коштів.
У випадку самостійного
виявлення страхувальником помилки при нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності
за минулий період та повернення у повному обсязі до Фонду надлишково нарахованих
та виплачених коштів до початку перевірки страхувальника, за наявності відповідної
бухгалтерської довідки та обґрунтованого письмового пояснення щодо причин повернення
страхових коштів, фінансові санкції за порушення порядку використання страхових
коштів до страхувальника не застосовуються.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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