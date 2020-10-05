Фонд компенсував втрачений за час хвороби заробіток для 1,35 млн українців

За час тимчасової непрацездатності внаслідок хвороби, травми, догляду за хворим членом родини або ізоляції від COVID-19 Фонд соціального страхування України компенсує втрачений дохід. Фінансування відповідної допомоги сьогодні здійснюється ФССУ в оперативному режимі – для забезпечення більшого соціального захисту у період карантину, кошти направляються Фондом упродовж одного робочого дня з моменту прийняття заяви-розрахунку від роботодавця.
Упродовж
січня–серпня допомогу по тимчасовій непрацездатності від Фонду соціального
страхування України отримали 1,35 мільйонів застрахованих осіб на загальну суму
6,1 мільярди гривень.
Аби
отримати допомогу від Фонду, працівник має передати своєму роботодавцю листок
непрацездатності, на підставі якого здійснюється формування заяви-розрахунку.
Слідкувати
за станом усіх виплат від ФССУ застраховані особи можуть у телеграм-каналі, де
в оперативному режимі оновлюється інформація про здійснене фінансування: https://t.me/socialfund.
Звертаємо
увагу, Фонд здійснює перерахування коштів для виплати допомог працівникам на
рахунок страхувальника (роботодавця), який має здійснити виплату у найближчий
після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної
плати, або одразу після отримання коштів від ФССУ. Дізнатись, чи вже
перераховано кошти роботодавцю, застраховані особи можуть з щоденної звітності
Фонду про стан фінансування страхувальників, яка розміщується у
телеграм-каналі.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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