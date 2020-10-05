ФОНД ПРОФІНАНСУВАВ ДЕРЖАВНУ ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ ДЛЯ СІМ'Ї ЛІКАРЯ ЗІ ЛЬВІВЩИНИ

Для родини лікаря - терапевта зі Львівщини, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за рахунок коштів державного бюджету
Допомога була перерахована Фондом сьогодні, 24 вересня, кошти
надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів
Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансовано державні допомоги
відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для чотирнадцяти родин медичних працівників
Прес-служба
виконавчої дирекції
Фонду
соціального страхування України
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