23 вересня о 21 год. 20 хв. черговому 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сміття на площі 0,4 га поблизу с.Великий Щимель.Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння залучався караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ). Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Перш за все, не слід випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці.Пам’ятайте! Порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищу, але й життю та здоров’ю людей.
24 вересня о 18 год. 11 хв. черговому 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу прибудови до житлового будинку в с.Нові Боровичі по вул. Л.Українки. Власниця – 1946 р.н., пенсіонерка. Горіла прибудова (розміром 3 х 5 м) до хати (розміром 12 х 6 м), стіни цегляні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення відсутнє. Причина – коротке замкнення в електромережі. Вогнем пошкоджено дах та перекриття по всій площі. На гасіння залучався караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та пожежна команда Новоборовицького лісництва. Завдяки вчасному виявленню, спільним оперативним та тактично грамотним діям пожежу ліквідовано та не допущено поширення полум’я на житлову та господарчу будівлі.
26 вересня о 15 год. 05 хв. черговому 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення, що горить суха трава на площі 8 га поблизу с.Лютівка. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Полум’ям знищено 4 напівзруйновані будівлі різного призначення на нежилих обійстях. На гасіння пожежі залучався караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ), пожежна команда і трактор ДП «Сновський райагролісгосп». Завдяки спільним оперативним та тактично грамотним діям пожежу ліквідовано та не допущено поширення полум’я на лісовий масив та сусідні будівлі.
Роман СИЛЕНКО, т.в.о. начальника Сновського РС ГУДСНС
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