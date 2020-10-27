ФОНД ПРОФІНАНСУВАВ 796 МЛН ГРН СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ЗА ВЕРЕСЕНЬ

Фонд соціального страхування України профінансував щомісячні страхові виплати за вересень для 202,2 тисяч потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та членів їх родин. На це Фонд направив 796,4 мільйона гривень.
Загалом упродовж січня–жовтня 2020 року
ФССУ виплатив майже 7,6 мільярда гривень щомісячних страхових виплат. Середній
розмір такої виплати склав за підсумками трьох кварталів 3 801 гривню.
Зазначимо, щомісячна страхова виплата
призначається потерпілому у разі часткової або повної втрати працездатності та
компенсує втрачений заробіток або його частину відповідно до визначеного МСЕК
ступеня непрацездатності. Також страхову виплату щомісяця отримують члени родин
потерпілих у разі їх смерті.
Фонд соціального страхування України
здійснює страхування на випадок тимчасової або стійкої втрати працездатності
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а
також смерті потерпілого. У кожному із зазначених випадків передбачено страхові
виплати безпосередньо потерпілим або членам їх сімей.
Прес-служба
виконавчої дирекції
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