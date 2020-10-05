Фонд оплатив час перебування на самоізоляції від COVID-19 для 20 тисяч українців

Станом на кінець вересня 20 тисяч застрахованих осіб, з яких 5 тисяч медиків знаходились на самоізоляції під медичним наглядом – Фонд соціального страхування України компенсував для них втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. З початку пандемії Фонд направив на такі допомоги 24,9 мільйона гривень.
За
останній місяць кількість осіб, які перебували на оплачуваних за рахунок коштів
Фонду лікарняних через ізоляцію від COVID-19,
зросла майже вдвічі. Стрімке збільшення чисельності застрахованих осіб, які
мають покази до самоізоляції, пов’язано, зокрема, із загальним зростанням
випадків захворювання на коронавірусну хворобу в Україні.
Пройти
оплачувану самоізоляцію працюючі українці можуть в разі безпосереднього
контакту з хворим на COVID-19. Сума
виплат від Фонду складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості
страхового стажу та 100% – для медичних працівників. ФССУ здійснює
фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються
роботодавцем.
Зазначимо,
допомога по тимчасовій непрацездатності через ізоляцію від коронавірусної
хвороби фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із
зазначенням відповідної причини непрацездатності за кодом 11. Нагадаємо, що на період
карантину відкрити листок непрацездатності можливо у дистанційному режимі – для
цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного лікаря.
Бережіть
себе і оточуючих – тримайте дистанцію, дотримуйтесь санітарно-гігієнічних норм
та відповідально ставтесь до обмежень на час карантину!
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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