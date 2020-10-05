Допомога по тимчасовій непрацездатності за час лікування виробничих травм і профзахворювань зросла на 18,9%

Фонд соціального страхування України профінансував допомогу по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, для 5,2 тисяч працівників за підсумками січня–серпня. На це направлено понад 92 мільйони гривень.
Лікарняні
листки, видані у зв’язку з виробничою травмою чи профзахворюванням, зазвичай
мають більшу тривалість – середній розмір такої допомоги на одну людину склав
станом на вересень майже 16 тисяч гривень, що на 18,9% більше, ніж у той же
період минулого року.
Нагадаємо,
розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, пов’язаній з виробництвом,
складає 100% середнього доходу та фінансується ФССУ, починаючи з шостого дня
непрацездатності (перші п’ять днів оплачує роботодавець). Розмір допомоги для
потерпілих не залежить від тривалості страхового стажу.
Зокрема,
зазначену допомогу упродовж восьми місяців 2020 року профінансовано для 317
медичних та інших працівників, які інфікувались SARS-CoV-2 під час виконання
професійних обов'язків. Сума виплат для них склала 1,5 мільйона гривень.
Підставою
для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві або професійним захворюванням, є виданий у встановленому
порядку листок непрацездатності та наявність акта розслідування нещасного
випадку, пов’язаного з виробництвом, або акта розслідування хронічного
професійного захворювання (отруєння).
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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