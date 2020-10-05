Допомога по тимчасовій непрацездатності від ФССУ зросла на 18,7%

Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності у серпні 2020 року порівняно з тим же періодом минулого року збільшився на 18,7% у розрахунку на день та склав 324,15 грн. Загалом за січень–серпень Фонд соціального страхування України направив близько 6,1 млрдгрн на фінансування компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному.
Сума виплат у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається,
виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Середньоденна заробітна
плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за
розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку
нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без
урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин.
Цей вид матеріального забезпечення
виплачується Фондом соціального страхування України, починаючи з шостого дня
тимчасової непрацездатності й до моменту одужання або встановлення МСЕК
інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).
У залежності від страхового стажу розмір
допомоги складає:
1) 50% середньої заробітної плати (доходу) –
застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;
2) 60% середньої заробітної плати (доходу) –
страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70% середньої заробітної плати (доходу) –
страховий стаж від 5 до 8 років;
4) 100% середньої заробітної плати (доходу) –
страховий стаж понад 8 років;
5) 100% середньої заробітної плати (доходу) –
застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства, у тому
числі, постраждалим учасникам Революції Гідності за страховими випадками, які настали
з 25.07.2018.
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