Алла Єрмоленко увійшла до Топ-50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine

Переможниця обласного конкурсу «Вчитель року» 2005 та 2011 рр., володарка нагрудного знака «Відмінник освіти» та грамоти Верховної Ради України, численних подяк і грамот обласного та місцевого рівнів, а з 2012 року – кандидат наук України. Її учні – переможці всеукраїнських конкурсів-захистів наукових робіт від Малої Академії Наук, отримувачі президентських стипендій, лауреати олімпіад в-сеукраїнського та обласного рівнів – все це ще не повний перелік досягнень вчителя історії та директора Сновської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Алли Єрмоленко.
У галузі освіти Алла Олександрівна ще з 1990 року. Починала працювати вчителем у Новомлинівській ЗОШ, далі незмінним місцем роботи стала перша школа, якій вона присвятила 25 років життя. Професію вчителя жінка обрала свідомо, ще з малечку розуміючи, ким стане в майбутньому. Тим паче рівнятися та брати приклад їй було з кого – батько вчитель історії та директор школи, мама – вчителька початкових класів. Саме вони прищеплювали їй і любов до знань та науки, і повагу та шану до професії вчителя.
– Я не уявляю свого життя без школи, - ділиться думками Алла Єрмоленко. – У своїй професії мені подобається геть усе: час, проведений разом із дітьми, робота у колективі, саморозвиток, нові знання і досвід. Та найприємніше – відкривати у дітей таланти та допомагати розвивати їх. Ви не уявляєте, скільки гордості відчуває вчитель, коли бачить, що знання та сили, які він вкладає в учня, не проходять даремно, коли він стає успішним та освіченим. Такими учнями я надзвичайно пишаюся. Дуже приємно, коли зустрічаєш випускників нашої школи і чуєш на свою адресу слова вдячності за науку та досвід, яку вчитель передає учневі.
«Подати заявку на здобуття премії Global Teacher Prize Ukraine мені порадила донька. Спершу я не дуже вірила в свій успіх, та зрозуміла – не спробувавши, буду шкодувати. Близько двох тижнів заповнювала всі необхідні папери, писала есе на різні теми, подавала уроки, проєкти тощо. Претендентів на почесне звання цього року було більше трьох тисяч і те, що з такої кількості педагогів я потрапила до пів фіналу, стало для мене приємною несподіванкою. Чесно кажучи, я й не сподівалася на такий результат», - розповідає вчителька.
Церемонія нагородження з червоною доріжкою, виступами популярних українських зірок і трансляцією в прямому ефірі відбулася 3 жовтня біля Арки Дружби Народів у Києві. Цю подію та високий рівень її організації Алла Єрмоленко запам’ятає надовго. І на цьому зупинятися не збирається. Вже наступного року вона мріє, що хтось із її колег, а, можливо, й вона сама, також візьме участь у здобутті премії та прославить наш навчальний заклад та місто.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву
Алли Єрмоленко
Global Teacher Prize Ukraine — це щорічна національна премія, місія якої — підкреслити важливість педагогів в Україні. Адже #ВчителіВажливі від найменшого селища до найбільшого мегаполіса. Національну премію Global Teacher Prize Ukraine заснувала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році.
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