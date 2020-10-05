Через загострення – до стабілізації

З понеділка 28 вересня Сновський район належить уже до помаранчевої зони епідемічної безпеки. Причина – істотне збільшення протягом останніх двох тижнів кількості випадків захворювання людей на коронавірус. У сусідів на Городнянщині та Корюківщині ситуація трохи краща – вони «пофарбовані» у жовтий колір. А ось у менян взагалі все виглядає нормально – їх позначено «зеленим».
У понеділок під головуванням виконуючого обов`язки голови райдержадміністрації Володимира Карпенка відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З представниками різних державних служб та організацій серед іншого обговорювалися нові карантинні обмеження. Зазначалося, що до вже існуючих додаються деякі додаткові вимоги. Заборонені масові культурні, спортивні та релігійні заходи, участь у яких беруть понад 220 осіб. Також заклади громадського харчування не можуть заповнюватися відвідувачами понад 50% від наявних місць. Окремо члени комісії ТЕБ і НС схвалили відновлення роботи школи у Тихоновичах, де всередині вересня було виявлено захворювання на COVID-19 у двох працівників трудового колективу. (На щастя, вони вже одужали). Тоді діяльність навчального закладу довелося призупинити. Співробітники місцевого лабораторного центру (так тепер називають колишню санепідемслужбу) провели ґрунтовну дезінфекцію шкільних приміщень. Подальше спостереження за ситуацією дало підстави стверджувати, що інфекція поміж персоналу та учнів не поширилася. Тому й було ухвалене рішення відновити навчальний процес у Тихоновичах на цьому тижні.
З початку епідемії на коронавірус захворіли 76 жителів Сновського району. Двоє з них померли. Є підстави вважати, що ще певна кількість людей «підхопила» хворобу, але одужала без звернення до медичного закладу.
Зупинити агресивний вірус
За інформацією генерального директора Сновської центральної районної лікарні Миколи Куценка, у період з 23 по 30 вересня з підозрою на COVID-19 госпіталізовано 11 жителів нашого краю. У чотирьох із них діагноз підтвердився в чернігівській лабораторії, тож їх відправлено до лікарні у Корюківку. Треба зазначити, що останнім часом результати лабораторних досліджень з Чернігова надходять набагато швидше, ніж раніше. (Інколи – через день, максимум – за 2 чи 3 дні). Загалом же, на думку Миколи Куценка, наприкінці вересня намітилася тенденція до зниження рівня захворюваності на коронавірус. Можливо, причина полягає у підвищенні рівня свідомості населення. Отримуючи інформацію про нові і нові випадки захворювання, люди почали серйозніше ставитися до карантинних вимог. Мимоволі згадується стара і відома сентенція: інколи стабілізація ситуації відбувається лише після загострення проблеми…
За час епідемії коронавірусу – а це понад пів року – у інфекційному та перепрофільованому неврологічному відділеннях райлікарні надали допомогу 124 нашим землякам. І саме стільки тестів відправили до Чернігова у лабораторію на дослідження. У 40 випадках діагноз було підтверджено. Відразу варто зауважити, що це не остаточні цифри поширення захворювання на COVID-19 у Сновській громаді. Адже частина хворих зверталася до місцевого центру первинної медичної допомоги, який веде власний облік.
… Робота лікаря Сергія Станішевського до певної міри нагадує роботу сапера на війні. І тут, і там, якщо не дотримуватися чітких правил – можна наразитися на погані наслідки. Практично щодня він контактує з хворими на COVID-19. Звісна річ, використовуючи засоби захисту. Комбінезон та маска стали для нього такими ж звичними, як і білий халат.
– До інфекційного відділення надходять люди з виразними клінічними ознаками захворювання на коронавірус, - розповів Сергій Станішевський. – Підвищена температура, біль у горлі, закладений ніс, сухий кашель, пекучий біль за грудиною, прогресуюча слабкість, інколи біль у м`язах – ось узагальнена картина того, як почувається хворий на COVID-19. Деякі пацієнти переносили хворобу доволі складно, у більш як десяти випадках доводилося використовувати подачу кисню для стабілізації їхнього стану. (Лежали по кілька годин на день з кисневими масками на обличчах). Є приклади, коли госпіталізація деяких хворих тривала 10, 12, 13 або навіть 15 днів. До того ж треба визнати: не всі проведені дослідження підтверджували інфікування людини коронавірусом. Бувало, клінічні ознаки очевидні, а з лабораторії приходить негативна відповідь. Однією з причин такої ситуації можуть бути не зовсім точні засоби тестування. Так звані швидкі тести китайського виробництва зарекомендували себе, м`яко кажучи, не з кращого боку. Згодом з`ясувалося, що українські аналоги набагато кращі. Хоча й вони не гарантують абсолютно точного результату. (Ймовірність правильного визначення у них – трохи більше 50%). І навіть точність лабораторних досліджень у Чернігові коливається в межах 70-90%. Наразі найбільш актуальним є ІФА-тест.
При лікуванні COVID-хворих спостерігається доволі типове явище – різні люди по-різному переносять недугу. У кого сильний імунітет – хвороба може відступити за лічений тиждень. Натомість найбільше страждають ті, хто недужає ще на інсулінозалежний діабет, гіпертонію, патологію легень, печінки, нирок, анемію. Одному пацієнту може бути достатньо 5 крапельниць, а іншому легшає лише після 15. В організмі людини, враженому коронавірусом, спостерігається інтенсивна запалювальна реакція. Тому доводиться вводити препарати дезінфікації, вітаміни, гормони, антикоагулянти. На жаль, досі не винайдено противірусних засобів, здатних ефективно протистояти COVID-19. Лікар Сергій Станішевський вважає, що на нас чекає ще принаймні рік складної роботи. Є теорія, що коронавірус, який поширився з Китаю, штучно створений. І з часом повинний втратити свою агресивність. До того ж у людей, які ним перехворіли, виникає імунітет тривалістю близько шести місяців. Для того, аби уникнути масового і одночасного захворювання жителів нашої громади, треба дотримуватися карантинних заходів. Це дуже просто – носити маску, після перебування в громадських місцях – мити руки та обличчя з милом, використовувати антисептики. У приміщеннях можна встановити ртутно-кварцеві лампи і вмикати їх, коли там немає людей. Ефективність подібних методів санітарної гігієни підтверджена на практиці – в місцевій лікарні. Попри регулярні контакти з хворими на COVID-19 медперсоналу вдається уникати зараження. У той же час окремі скептики, нехтуючи вимогами карантину на догоду різним фантазіям та забобонам, стають пацієнтами інфекційного відділення. Хоча найкраще, щоб усі лишалися здоровими.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Комментариев нет:
Отправка комментария