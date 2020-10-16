1,6 млн працюючих отримали від Фонду соціального страхування України матеріальне забезпечення за підсумками трьох кварталів

Фонд соціального страхування України упродовж трьох кварталів 2020 року прийняв на фінансування лікарняні, допомоги по вагітності та пологах і на поховання на суму 10,7 млрд гривень. Загалом роботодавці подали заяви-розрахунки на виплату матеріального забезпечення для більш ніж 1,6 мільйона застрахованих осіб.
З них
1,5 млн працівників отримали від Фонду компенсацію втраченого заробітку за час
непрацездатності внаслідок травми, хвороби, зокрема інфікування коронавірусом,
догляду за хворими дітьми, а також ізоляції від COVID-19.
Для понад 110 тис. жінок нараховано допомоги по вагітності та пологах, а також
для 8 тисяч родин – допомоги на поховання померлих працівників.
Право
на допомогу по тимчасовій непрацездатності (компенсація втраченого заробітку за
лікарняними листками), допомогу по вагітності та пологах виникає з настанням
страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день
звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не
передбачено законом. Підставою для призначення є виданий у
встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом
– копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за
основним місцем роботи.
Порядок отримання матеріального
забезпечення від Фонду:
1.
Отриманий в закладі охорони здоров’я листок непрацездатності працівник передає
до уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера,
для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового
стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватися матеріальне
забезпечення).
2.
Листок непрацездатності передають на розгляд до Комісії (уповноваженого) із
соціального страхування підприємства, установи, організації (приймається
рішення щодо надання матеріального забезпечення).
3.
Бухгалтерія страхувальника розраховує суму матеріального забезпечення та
оформляє заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду.
4.
Страхувальник подає заяву-розрахунок до Фонду, після чого здійснюється
перерахування Фондом заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника.
Дізнатись, чи вже перераховано Фондом кошти, застраховані особи можуть у
телеграм-каналі ФССУ https://t.me/socialfund
за тегом #фінансування_страхувальників, де щоденно оновлюється інформація про
стан фінансування заяв-розрахунків.
5.
Виплата роботодавцем матеріального забезпечення застрахованим особам у
найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати
заробітної плати.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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