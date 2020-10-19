Набув чинності новий порядок перевірок використання страхових коштів

10 жовтня 2020 року набув чинності Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання. Про це на селекторній нараді за участі профільних фахівців виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів повідомила начальниця управління по роботі зі страхувальниками виконавчої дирекції ФССУ Наталія Зеленська.
Порядок
було погоджено Державною регуляторною службою України та затверджено постановою
правління Фонду соціального страхування України від 02.10.2020 № 23.
За
словами Наталії Зеленської, прийнятий документ передбачає чітку і зрозумілу
процедуру та затверджує стратегію превентивних, ризик-орієнтованих підходів замість
карально-стресових перевірок. Нормативний акт дозволить зменшити кількість
безрезультативних та малоефективних документальних перевірок і витрати коштів
Фонду на їх проведення, а також мінімізує навантаження на страхувальників із
одночасним збільшенням ефективності захисту інтересів застрахованих осіб.
Зокрема,
порядком визначено осучаснений перелік можливих підстав для проведення планових
і позапланових перевірок, які дозволяють оцінити доцільність їх проведення та
зменшити загальну кількість.
Також
порядком запроваджено уніфіковану форму акта перевірки страхувальника, що
підтверджує факт проведення документальної перевірки, відображає її результати
та є носієм доказової інформації про виявлені порушення у сфері
загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Ознайомитись
із Порядком перевірки правильності використання страхувальниками страхових
коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій
за порушення встановленого порядку їх використання:
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/971204
Звертаємо
увагу, у зв’язку із затвердженням зазначеного порядку відповідно до рішення
правління Фонду визнано такою, що втратила чинність, Інструкцію про порядок
проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 № 29 (зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 25.03.2011 за № 393/19131).
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування Україн
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