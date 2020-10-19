Фонд профінансував 21,5 млн днів лікарняних на суму 7 млрд гривень у січні–вересні

За оперативними підсумками трьох кварталів 2020 року українські працівники провели на лікарняних у зв’язку з травмами, хворобами, доглядом за хворими родичами або ізоляцією від COVID-19 близько 21,5 мільйона днів, оплачуваних за кошти Фонду соціального страхування України. Для компенсації втраченого за цей час заробітку Фонд направив майже 7 мільярдів гривень.
Станом
на сьогодні Фондом профінансовано усі заяви-розрахунки, подані роботодавцями
упродовж січня–вересня у повному обсязі. Нагадаємо, ФССУ перевів фінансування
лікарняних і декретних допомог у оперативний режим з метою посилення
соціального захисту застрахованих осіб у період карантину.
Нагадаємо,
розмір виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від
тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної
заробітної плати працівника. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період
(12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних
днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів,
невідпрацьованих з поважних причин.
Цей
вид матеріального забезпечення виплачується Фондом соціального страхування
України, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту
одужання або встановлення МСЕК інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за
рахунок коштів роботодавця).
У
залежності від страхового стажу розмір допомоги складає:
1) 50% середньої заробітної плати
(доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років, або в
разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу;
2) 60% середньої заробітної плати
(доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70% середньої заробітної плати
(доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4) 100% середньої заробітної
плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років, або при наявності пільг
відповідно до законодавства, а також медичним працівникам у разі самоізоляції
від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від
тривалості стажу.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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