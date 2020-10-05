Гроші на медицину

Провідною темою для розгляду на черговій сесії міськради, яка відбулася у вівторок, стала допомога медичним установам Сновщини. У час, коли обіцяне урядом фінансування медицини виявилося доволі куцим, нашій громаді доводиться за власний кошт долати деякі проблеми.
Виходячи з наявних можливостей міського бюджету, депутати вирішили збільшити зі 150 тисяч гривень до 500 тисяч фінансування закупівлі засобів індивідуального захисту медпрацівникам, які надають допомогу хворим з підозрою на COVID-19. Також для них передбачене обстеження методом ІФА. Програму підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020-2022 років доповнено пунктом про преміювання та заохочення медпрацівників інфекційного, неврологічного (перепрофільованого) і приймально-діагностичного відділень райлікарні, які безпосередньо працюють з пацієнтами, фактично хворими на COVID-19. Окремим рішенням міськрада збільшила на 100 тисяч гривень суму асигнувань на придбання засобів індивідуального захисту медпрацівникам та дезінфікуючих засобів (для Сновського центру первинної медичної допомоги). А в рамках реалізації комплексної програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги фінансування Сновського ЦПМД збільшено ще на 150 тисяч гривень.
Додатковою формою допомоги місцевій медичній галузі стала предача легкового автомобіля ВАЗ-2107 (2007 року випуску) з балансу управління освіти на баланс районної лікарні. Учасники сесії дійшли одностайної думки, що на даний час машина більш потрібна медичній галузі нашого краю.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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