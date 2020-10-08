Держава надає соціальну допомогу на догляд самотнім особам, які досягли 80-річного віку. Цією можливістю мають нагоду скористатися громадяни, в яких немає працездатних родичів, що повинні їх утримувати.Для призначення такої допомоги потрібно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії. (Спочатку пенсіонер звертається до свого сімейного лікаря, а потім уже комісійно підтверджується, що він потребує постійного стороннього догляду. На розгляд комісії документи подаються особисто або через уповноважену особу - соціального робітника, сільського старосту). Допомога на догляд виплачується в розмірі 684 грн.
Важливий момент: таку допомогу отримуватимуть лише ті пенсіонери, яким не нараховується надбавка до пенсії на догляд, компенсація за надання соціальних послуг, допомога на догляд за інвалідом І-ІІ груп внаслідок психічного розладу, компенсація на догляд за інвалідом, який досяг 80-річного віку.
Оформлення допомоги на постійний сторонній догляд здійснюють в районному управлінні соцзахисту населення після отримання висновку лікарсько-консультативної комісії.
До речі
Деякі читачі газети «Промінь» підняли питання: яким чином пенсіонерам, які з різних причин не в змозі користуватися Інтернетом та комп’ютерами, сплачувати рахунки за комунальні послуги? Особливо це стосується тих, хто живе у малих населених пунктах, де вже й пошти давно немає. З’ясувалося, що практично єдиний реальний спосіб – попрохати більш досвідчених рідних, друзів чи сусідів сплатити гроші за послуги через термінал у Сновську або по-старому - в банку. Ще один варіант – зробити це через соціального робітника. Так чи інакше – доведеться самоорганізовуватися і підтримувати зв’язок між собою у маленьких громадах.
Мотоцикл – це теж транспорт
При нарахуванні людині субсидії на житлово-комунальні послуги завжди враховувався її матеріальний стан. Якщо вона нещодавно зробила дорогу купівлю, скажімо – нової машини, цей фактор впливав на призначення субсидії. І ось не так давно вирішено, що до категорії майна «транспорт» потрапили і мотоцикли. Тож ті, хто придбав новенький байк, можуть сподіватися на субсидію лише після розгляду їхньої справи на спеціальній комісії. На щастя, мопеди до «транспортного переліку» ще не занесли.
І наостанок
У районному управлінні соцзахисту населення нагадують, що звертатися за переоформленням субсидії не треба, якщо у отримувача не сталося якихось важливих змін, наприклад – не оновився склад сім’ї. Усе буде зроблено автоматично.
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