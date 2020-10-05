Фінальний етап важливого проєкту

Про роботу дитячого садочка №1 у Сновську читачам «Променя» розповіла його директорка Тетяна БУЛДЕНКО.
– Життя на місці не стоїть, і це добре відчувається в нашому виховному закладі. Цьогоріч силами трудового колективу вдалося провести внутрішній ремонт приміщень.
Також придбані нові ліжечка для дітей. (На жаль, не дуже багато, але ми плануємо продовжити цю справу в майбутньому). А кілька тижнів тому на території садка стартували великі будівельні роботи – розпочалося під`єднання локальної каналізаційної системи до централізованої мережі. Треба відзначити, що місцеві спеціалісти-будівельники спрацювали дуже добре. За короткий термін проклали комунікації, встановили необхідне обладнання. Залишилося електрифікувати каналізаційно-насосну станцію. У підсумку це значно поліпшить побутове забезпечення двох виховних корпусів – одно- та двоповерхового і кухонно-прального комплексу. До речі, вже складена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівлі, де знаходяться кухня і пральня. Щоправда, питання з фінансуванням цих робіт перебуває в стадії обговорення. Також на перспективу потрібно встановити нові ворота і хвіртку на головному вході, замінити покрівлю на одноповерховому корпусі. Щодня до садочка приходить більше сотні дітлахів і наш колектив робить усе можливе, аби створити для них якомога кращі умови виховання. А громада дбає про матеріальне забезпечення.
ДОВІДКОВО
Під`єднання дитячого садка до централізованої каналізації фактично є завершенням проєкту з реконструкції каналізаційних мереж по вулицях Незалежності, Некрасова та Сновській у районному центрі. Роботи почалися давно, майже десять років тому, і проводилися в декілька етапів. Фінансування виділялося поступово, частинами, з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Основною метою було під`єднати до мережі 109 квартир у багатоквартирних будинках в мікрорайоні «П`ятикути», щоб головну вулицю міста перестав «прикрашати» струмок нечистот з каналізаційного колодязя. Врешті-решт усе було зроблено. На даний час мережа справно функціонує. За попередні роки будівництва було освоєно майже п`ять мільйонів гривень. У нинішньому році міськрада вирішила виділити 150 тисяч гривень для співфінансування проєкту. Власне на під`єднання дитячого садка до каналізаційної мережі витратили понад триста сімдесят тисяч гривень. Підрядником робіт була чернігівська фірма, а конкретними виконавцями – група досвідчених будівельників зі Сновська.
Олег МІРОШНИЧЕНКО, фото автора
Комментариев нет:
Отправка комментария