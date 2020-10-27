Декретні виплати від Фонду зросли на 14,5% за підсумками трьох кварталів

Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування України зріс на 14,5% за підсумками трьох кварталів порівняно з тим же періодом минулого року. Він склав 280 грн за кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах, яка у загальних випадках триває 126 календарних днів.
За
оперативними даними упродовж трьох кварталів Фонд виплатив допомог по
вагітності та пологах на загальну суму 3,9 млрд гривень. Зазначимо, у
січні–вересні ФССУ фінансував заяви-розрахунки на виплату зазначених допомог,
які були подані роботодавцями з грудня 2019 року по вересень 2020 року.
Виплата допомог
по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах здійснюється
Фондом у оперативному режимі упродовж одного робочого дня. Так, станом на
сьогодні, 22 жовтня, ФССУ профінансував надання матеріального забезпечення за
заявами-розрахунками, поданими роботодавцями по 21.10.2020 включно. Зокрема, на
виплату допомог по вагітності та пологах Фонд сьогодні направив 22,88 млн
гривень.
Для
отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України, отриманий листок непрацездатності необхідно передати
роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у
зв’язку із вагітністю та пологами. У разі роботи за сумісництвом надається
копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за
основним місцем роботи. Фонд перераховує допомогу на підставі отриманої від
роботодавця заяви-розрахунку.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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