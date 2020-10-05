Відбудова після буревію

Сновщина упевнено і планомірно усуває наслідки буревію, який пронісся над нашим краєм 17 вересня. Серед іншого побільшало роботи і місцевим страховикам.
У коментарі для «Променя» керівник Сновського районного відділення ПАТ НАСК «Оранта» Микола Васько розповів, що до очолюваної ним установи звернулися 44 застраховані мешканці Заріччя, Гвоздиківки, Тур`ї та Сновська, які зазнали збитків внаслідок негоди. Наразі оформлюються документи для здійснення їм належних виплат. (У переважній більшості випадків постраждали дахи житлових та господарських будівель. Приміром, на одному обійсті в Сновську з хати, сараю та гаража вітер зірвав 77 листів шиферу).
Оперативно відреагували на проблеми своїх клієнтів і в страховому товаристві «Гарантія». Керівниця місцевого відділення Тетяна Діщенко повідомила, що заяви на здійснення страхових виплат надійшли від 17 жителів Смячі, Старої Рудні та Сновська. У п`яти випадках гроші вже перераховані. Взагалі, події 17 вересня ще раз конкретно нагадали: страхування все ж таки хороша річ. І хоч буревії бувають не так вже й часто, але правильною є народна приказка про береженого, якого і Бог береже…
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