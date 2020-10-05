понедельник, 5 октября 2020 г.

Деякі аспекти надання соціальних послуг особам похилого віку фізичними особами на непрофесійній основі

 

Важливим проявом соціальної відповідальності сучасної держави є дотримання гарантій та виконання соціальних зобов’язань стосовно громадян похилого віку. Забезпечуючи реалізацію принципів солідарності поколінь та гуманності у життєдіяльності суспільства на своїй території, поважаючи внесок, зроблений старшими поколіннями у розвиток країни, держава створює умови, за яких особи, що дожили до похилого віку, можуть розраховувати на підтримку і допомогу. Такі підтримка і допомога означають і надання соціальних послуг особам похилого віку. Люди похилого віку – одна з найбільш чисельних категорій отримувачів соціальних послуг в Україні, що зумовлюється як особливостями самого періоду життя цих людей, так і збільшенням у структурі населення осіб віком 65 років і старше.

З 1 січня 2020 року введено в дію новий Закон № 2671-VІІІ "Про соціальні послуги", який було ухвалено 17 січня 2019 року і офіційно опубліковано 27 квітня. Закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Соціальні послуги надаються як державою, підприємцями, так і фізичними особами. Однією з новел даного нормативного акту є введення в коло надавачів соціальних послуг фізичних осіб  на непрофесійній основі. Фізичні особи можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг членам своєї сім'ї, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права і обов'язки 

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»  від 23 вересня 2020 року за № 859 урегульовано питання взаємовідносин між державною на фізичними особами які взяли на себе зобов’язання по наданню соціальних послуг членам своєї сім’ї.

Зокрема даним порядком :

- визначено категорію осіб, які можуть надавати соціальні послуги з догляду та осіб, яким такі послуги надаватимуться (фізичні особи, які спільно проживають із особою, яка потребує надання соціальних послуг з догляду;

- збільшено розмір компенсації та розроблено новий механізм розрахунку компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, виходячи із середньомісячного сукупного доходу фізичної особи – надавача соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі;

- оптимізовано та спрощено механізм подання документів для призначення компенсації (передбачено подання документів структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, уповноваженій особі ОТГ, до ЦНАП);

- передбачено можливість подання електронної заяви про надання соціальних послуг з догляду, зокрема, через Єдиний державний веб-портал електронних послуг;

- регламентовано питання електронних обмінів даними про доходи фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду, з ДПС, про перетин кордону України – із Держприкордонслужбою (значно зменшить кількість довідок, які необхідно подавати фізичній особі, яка надає соціальні послуги при зверненні за призначенням компенсації);

- конкретизовано підстави припинення та призупинення виплати компенсації.

Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.

Також за правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з 8-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Титаренка С., буд. 6а, тел.: (0244) 3-30-01.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.

Автор: на

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