Деякі аспекти надання соціальних послуг особам похилого віку фізичними особами на непрофесійній основі

Важливим проявом соціальної відповідальності сучасної держави є дотримання гарантій та виконання соціальних зобов’язань стосовно громадян похилого віку. Забезпечуючи реалізацію принципів солідарності поколінь та гуманності у життєдіяльності суспільства на своїй території, поважаючи внесок, зроблений старшими поколіннями у розвиток країни, держава створює умови, за яких особи, що дожили до похилого віку, можуть розраховувати на підтримку і допомогу. Такі підтримка і допомога означають і надання соціальних послуг особам похилого віку. Люди похилого віку – одна з найбільш чисельних категорій отримувачів соціальних послуг в Україні, що зумовлюється як особливостями самого періоду життя цих людей, так і збільшенням у структурі населення осіб віком 65 років і старше.
З 1 січня 2020 року
введено в дію новий Закон № 2671-VІІІ "Про соціальні послуги", який
було ухвалено 17 січня 2019 року і офіційно опубліковано 27 квітня. Закон
визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих
на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх
негативних наслідків, особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих
обставинах. Соціальні послуги надаються як
державою, підприємцями, так і фізичними особами. Однією з новел даного
нормативного акту є введення в коло надавачів соціальних послуг фізичних
осіб на непрофесійній основі. Фізичні особи можуть надавати соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та
дотримання державних стандартів соціальних послуг членам своєї сім'ї, які
спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права і
обов'язки
Постановою
Кабінету Міністрів України «Деякі
питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» від 23 вересня 2020 року за № 859 урегульовано
питання взаємовідносин між державною на фізичними особами які взяли на себе зобов’язання
по наданню соціальних послуг членам своєї сім’ї.
Зокрема даним порядком :
- визначено категорію осіб, які можуть надавати
соціальні послуги з догляду та осіб, яким такі послуги надаватимуться (фізичні
особи, які спільно проживають із особою, яка потребує надання соціальних послуг
з догляду;
- збільшено розмір компенсації та розроблено
новий механізм розрахунку компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі, виходячи із середньомісячного
сукупного доходу фізичної особи – надавача соціальної послуги з догляду на
непрофесійній основі;
- оптимізовано та спрощено механізм подання
документів для призначення компенсації (передбачено подання документів
структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, уповноваженій
особі ОТГ, до ЦНАП);
- передбачено можливість подання електронної
заяви про надання соціальних послуг з догляду, зокрема, через Єдиний державний
веб-портал електронних послуг;
- регламентовано питання електронних обмінів
даними про доходи фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду, з
ДПС, про перетин кордону України – із Держприкордонслужбою (значно зменшить
кількість довідок, які необхідно подавати фізичній особі, яка надає соціальні
послуги при зверненні за призначенням компенсації);
- конкретизовано підстави припинення та
призупинення виплати компенсації.
Нагадуємо, що правова
допомога надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з
понеділка по п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254)
2-13-48.
Також за правовою
допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з 8-00 год.
до 17-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Титаренка С., буд. 6а, тел.: (0244)
3-30-01.
Єдиний телефонний
номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
Комментариев нет:
Отправка комментария