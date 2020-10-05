60% отримувачів щомісячних страхових виплат від Фонду досягли пенсійного віку

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для усіх потерпілих та застрахованих осіб, у тому числі похилого віку, створено рівні умови для отримання медичної та соціальної допомоги за кошти Фонду соціального страхування України.
У разі
настання страхового випадку у осіб похилого віку, які продовжують свою трудову
діяльність, на них розповсюджуються всі права та гарантії щодо надання
матеріального забезпечення від ФССУ, вікові обмеження при призначенні допомог і
виплат від Фонду відсутні.
На
сьогодні близько 129 тис. осіб, або понад 60% від загальної кількості
отримувачів страхових виплат від Фонду є особами, які досягли пенсійного віку.
З цієї кількості 123,3 тис. осіб – це потерпілі, які досягли пенсійного віку,
та 5,5 тис. – утриманці пенсійного віку, які мають право на щомісячні страхові
виплати в разі смерті потерпілого. Середній розмір щомісячних страхових виплат
за 8 місяців 2020 року для них склав 3 783,8 гривні.
Також
Фонд забезпечує потерпілих
внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, у тому числі осіб з інвалідністю та похилого віку, майже 20 видами медичної та
соціальної допомоги, зокрема – лікуванням та медичною реабілітацією,
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, санаторно-курортним
лікуванням, протезуванням та протезно-ортопедичними виробами, у тому числі
очним та зубопротезуванням, слуховими апаратами, інвалідними візками,
додатковим харчуванням, спеціальним медичним та постійним стороннім доглядом,
побутовим обслуговуванням тощо, якщо потребу в допомозі визначено висновками
медико-соціальної експертної комісії та індивідуальною програмою реабілітації
особи з інвалідністю (у разі її складення). Крім
того, Фонд забезпечує лікуванням в реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм
застрахованих осіб.
Разом з тим, звертаємо увагу, що з 18 квітня 2020 року ФССУ на
вимогу закону призупинив фінансування зазначених вище медико-соціальних
допомог, окрім оплати лікування в закладах охорони здоров’я та протезування,
для всіх категорій отримувачів, зокрема, осіб похилого віку.
Зазначені
вище обмеження у фінансуванні накладені пунктом 2 частини п’ятої прикінцевих
положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 № 553-IX та діють на період карантину.
Таким чином
неможливість здійснення Фондом поточних видатків на забезпечення потерпілих та
застрахованих осіб, у тому числі осіб похилого віку, соціальними послугами
створило в умовах карантинних заходів значну додаткову соціальну напругу
внаслідок позбавлення гарантованого їм законодавством соціального захисту.
З
метою врегулювання на законодавчому рівні питання відновлення
здійснення поточних
видатків на страхові виплати, у тому числі й страхові витрати на
медичну та соціальну допомогу, виконавча дирекція ФССУ підтримала
відповідні проекти законів, спрямовані на усунення встановлених обмежень.
Крім того, учора, 30 вересня Комітет ВРУ з
питань бюджету підтримав пропозиції виконавчої дирекції Фонду щодо усунення
накладених Законом України № 553 обмежень та відновлення
фінансування медичних і соціальних послуг за кошти ФССУ.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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