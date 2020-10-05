понедельник, 5 октября 2020 г.

60% отримувачів щомісячних страхових виплат від Фонду досягли пенсійного віку

 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для усіх потерпілих та застрахованих осіб, у тому числі похилого віку, створено рівні умови для отримання медичної та соціальної допомоги за кошти Фонду соціального страхування України.

У разі настання страхового випадку у осіб похилого віку, які продовжують свою трудову діяльність, на них розповсюджуються всі права та гарантії щодо надання матеріального забезпечення від ФССУ, вікові обмеження при призначенні допомог і виплат від Фонду відсутні.

На сьогодні близько 129 тис. осіб, або понад 60% від загальної кількості отримувачів страхових виплат від Фонду є особами, які досягли пенсійного віку. З цієї кількості 123,3 тис. осіб – це потерпілі, які досягли пенсійного віку, та 5,5 тис. – утриманці пенсійного віку, які мають право на щомісячні страхові виплати в разі смерті потерпілого. Середній розмір щомісячних страхових виплат за 8 місяців 2020 року для них склав 3 783,8 гривні.

Також Фонд забезпечує потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, у тому числі осіб з інвалідністю та похилого віку, майже 20 видами медичної та соціальної допомоги, зокрема – лікуванням та медичною реабілітацією, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, санаторно-курортним лікуванням, протезуванням та протезно-ортопедичними виробами, у тому числі очним та зубопротезуванням, слуховими апаратами, інвалідними візками, додатковим харчуванням, спеціальним медичним та постійним стороннім доглядом, побутовим обслуговуванням тощо, якщо потребу в допомозі визначено висновками медико-соціальної експертної комісії та індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення).          Крім того, Фонд забезпечує лікуванням в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм застрахованих осіб.

Разом з тим, звертаємо увагу, що з 18 квітня 2020 року ФССУ на вимогу закону призупинив фінансування зазначених вище медико-соціальних допомог, окрім оплати лікування в закладах охорони здоров’я та протезування, для всіх категорій отримувачів, зокрема, осіб похилого віку.

Зазначені вище обмеження у фінансуванні накладені пунктом 2 частини п’ятої прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 № 553-IX та діють на період карантину.

Таким чином неможливість здійснення Фондом поточних видатків на забезпечення потерпілих та застрахованих осіб, у тому числі осіб похилого віку, соціальними послугами створило в умовах карантинних заходів значну додаткову соціальну напругу внаслідок позбавлення гарантованого їм законодавством соціального захисту.

З метою врегулювання на законодавчому рівні питання відновлення здійснення поточних видатків на страхові виплати, у тому числі й страхові витрати на медичну та соціальну допомогу, виконавча дирекція ФССУ підтримала відповідні проекти законів, спрямовані на усунення встановлених обмежень.

Крім того, учора, 30 вересня Комітет ВРУ з питань бюджету підтримав пропозиції виконавчої дирекції Фонду щодо усунення накладених Законом України № 553 обмежень та відновлення фінансування медичних і соціальних послуг за кошти ФССУ.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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