Футбол
Кубок – наш! Минулого тижня сновський «Тайм» здобув перемогу в фінальному матчі розіграшу міжрайонного Кубка Городнянщини і Сновщини.
– Суперниками були футболісти з села Куликівка, - розповів «Променю» тренер сновчан Олександр Кухаренко. – Правду кажучи, мало хто вірив у наш успіх. За п’ять років змагань ми вперше дійшли до фіналу. Але… З самого початку зустрічі поміж гравців сновської команди запанувала атмосфера упевненості у власних силах. Своєрідним союзником став вітер, який віяв у напрямку воріт куликівців. Наші футболісти вдало комбінували, внаслідок чого Є.Буштрук відзначився двома голами. Ще один влучний удар на рахунку В.Хоменка. У другому таймі, обравши грамотну тактику, «Тайм» збільшив свою перевагу над суперником – гол забив В.Манойло. Отже - 4:0 на нашу користь. Важлива перемога і море приємних емоцій.
Дитячий футбол
Команда місцевої спортшколи (вік гравців 8-9 років) стала учасником відкритої першості Чернігова. Ці змагання мають неофіційний статус, а на матчі доводиться їздити особистим транспортом батьків юних спортсменів. Щотижня відбувається по два матчі. За словами тренера ДЮСШ Олександра Кухаренка, кожен справжній матч на першості вартий десятка тренувань удома. Нові суперники, інший рівень майстерності, дух справжньої конкуренції – за таких умов наші діти піднімаються на якісно вищий рівень. На змагання заявлені 12 команд , поділені на дві підгрупи. Що цікаво, одна з них укомплектована дівчатками (старшими на два роки).
У стартовому матчі ДЮСШ (Сновськ) програла ДЮСШ-Десна 1 (Чернігів) з рахунком 1:10. Гол престижу у сновчан забив Р.Кухаренко. А ось гра з командою «Чернігів-2» завершилася перемогою наших юних футболістів – 3:1. Відзначилися М.Камко, А.Курочкін, І.Ткач. Наступна зустріч – з «Черніговом» - 13 завершилася поразкою – 0:2.
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Стартував чемпіонат області серед ДЮСШ. У першому турі представники Сновщини зіграли на виїзді у Корюківці. Старша група поступилася суперникам з рахунком 3:7 (у складі нашої команди голами відзначилися Р.Головач і Л.Мозговий – дубль). Молодша група теж програла – 2:3. Голи забили А.Зенченко та А.Ткаченко.
Легка атлетика
Першого жовтня у Чернігові відбувся відкритий чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2005 р.н. і молодших. Команда Сновської ДЮСШ складалася з 10 бігунів. На дистанції 400 м переможцем у своїй віковій категорії став Олег Салата. Також хороші результати продемонстрували Кирило Коваленко, Ясмина Подольна.
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