Розмір виплат за лікарняними і по вагітності та пологах зріс на 15,2% і 14,8% відповідно

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності за підсумками січня–квітня 2021 року зріс на 15,2% порівняно з тим же періодом 2020 року, він склав 368,07 грн. Сума середньоденної виплати допомоги по вагітності та пологах за той же період зросла на 14,8% та склала 320,35 грн. Зазначені виплати здійснюються Фондом соціального страхування України працевлаштованим особам у разі настання страхового випадку та компенсують працівникам втрачений заробіток.
Допомога
по тимчасовій втраті працездатності залежить від тривалості страхового стажу працівника
та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60%
(при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад
8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).
Розмір
допомоги по вагітності та пологах не залежить від тривалості страхового стажу
жінки та фінансуються у розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої
особи. Виключенням є застраховані особи, які в останній рік не знаходились у
трудових відносинах і працевлаштувались менш ніж за півроку до виходу в
декретну відпустку. Для них розмір допомоги розраховується виходячи з нарахованої
заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за
розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.
Збільшення
розмірів матеріального забезпечення викликано зростанням фонду оплати праці по
країні.
Нагадаємо,
у зв’язку із пандемією видатки Фонду за лікарняними листками почали суттєво
зростати з 2020 року. Зокрема, за підсумками І кварталу 2021 року видатки Фонду
за лікарняними зросли на 1,4 млрд грн, або 51,8% відносно того ж періоду
минулого року. Це призвело до перевищення обсягів потреби у видатках Фонду над
доходами від частки ЄСВ, з якої складається бюджет ФССУ. Так, у І кварталі на рахунок
Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період
без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78
млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві.
Зверніть
увагу, дата фінансування декретної допомоги прямо залежить від дати подання роботодавцем
заяви-розрахунку на виплату коштів працівнику. Слідкувати за станом надання матеріального
забезпечення застраховані особи можуть онлайн у телеграм-каналі Фонду
https://t.me/socialfund.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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