понедельник, 31 мая 2021 г.

Кількість вагітних працівниць порівняно з минулим роком зменшилась на 7,5%

 

За підсумками січня–квітня 2021 року кількість осіб, які звернулись до Фонду соціального страхування України для отримання допомоги по вагітності та пологах, зменшилась на 7,5%, або 3 810 працівниць порівняно з тим же періодом минулого року.

Єдиним регіоном, де спостерігається зворотна тенденція збільшення кількості працюючих вагітних жінок є Херсонщина. В області за виплатами по вагітності та пологах звернулись у січні–квітні 796 застрахованих осіб – на 2,4% або 19 осіб більше відносно того ж періоду 2020 року.

Загалом упродовж перших чотирьох місяців цього року Фонд прийняв на фінансування заяви-розрахунки на виплату допомог по вагітності та пологах для 46 976 жінок на суму майже 1,6 мільярда гривень.

За цей період застраховані особи провели в декретних відпустках майже 5 мільйонів днів, кожен з яких підлягає оплаті за кошти ФССУ в  розмірі 100% середнього доходу.

Нагадаємо, у загальних випадках тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів). Додатково до основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді. Крім того, жінкам, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатності видається з 27 тижнів вагітності терміном 180 календарних днів.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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