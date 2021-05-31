Кількість вагітних працівниць порівняно з минулим роком зменшилась на 7,5%

За підсумками січня–квітня 2021 року кількість осіб, які звернулись до Фонду соціального страхування України для отримання допомоги по вагітності та пологах, зменшилась на 7,5%, або 3 810 працівниць порівняно з тим же періодом минулого року.
Єдиним
регіоном, де спостерігається зворотна тенденція збільшення кількості працюючих
вагітних жінок є Херсонщина. В області за виплатами по вагітності та пологах
звернулись у січні–квітні 796 застрахованих осіб – на 2,4% або 19 осіб більше
відносно того ж періоду 2020 року.
Загалом
упродовж перших чотирьох місяців цього року Фонд прийняв на фінансування
заяви-розрахунки на виплату допомог по вагітності та пологах для 46 976
жінок на суму майже 1,6 мільярда гривень.
За
цей період застраховані особи провели в декретних відпустках майже 5 мільйонів
днів, кожен з яких підлягає оплаті за кошти ФССУ в розмірі 100% середнього доходу.
Нагадаємо,
у загальних випадках тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів
(70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів). Додатково до основного
може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який
також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності
видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під
час пологів або в післяпологовому періоді. Крім того, жінкам, віднесеним до 1–3
категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок
непрацездатності видається з 27 тижнів вагітності терміном 180 календарних
днів.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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