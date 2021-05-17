Робочі органи Фонду посилять роботу з реалізації прав працюючих і потерпілих на медико-соціальні послуги

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в областях і місті Києві посилять соціальний захист застрахованих осіб. Зокрема, управлінням надано рекомендації щодо підвищення ефективності реалізації права працюючих на реабілітаційне лікування після перенесених захворювань і травм.
Це,
а також інші питання надання медико-соціальних послуг за кошти Фонду обговорили
на селекторній нараді. Участь у заході взяли начальник управління медичних та
соціальних послуг виконавчої дирекції ФССУ Олена Пухка, заступники начальника управління
Любов Лисенко і Сергій Слєпєнков, керівники та фахівці управлінь виконавчої
дирекції Фонду в областях і місті Києві.
«Незважаючи
на те, що значна кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу з
початку року фіксується на всій території України і половина областей
знаходились у червоній зоні карантину, ситуація з направленням застрахованих
осіб на реабілітацію за кошти Фонду суттєво відрізняється по регіонам. По
окремим управлінням направлення пацієнтів на реабілітацію сягає лише 20% від
показників минулих періодів, у той час як інші мають майже 100% ефективність.
Це, у першу чергу, втрачені можливості хворих, які перенесли захворювання і
травми, продовжити лікування на базі санаторно-курортних закладів. А саме таке
лікування дозволяє не лише швидше відновитись після операцій, ускладнень COVID-19 за профілями реабілітації тощо, але
й упередити можливі загострення та первинну інвалідність», – говорить Олена
Пухка.
Нагадаємо,
направлення на реабілітацію за кошти ФССУ відбувається зі стаціонару закладу
охорони здоров’я. Для проходження реабілітаційного лікування за кошти Фонду ЛКК
закладу охорони здоров’я має оформити висновок щодо потреби хворого в
подальшому реабілітаційному лікуванні та поінформувати робочий орган Фонду про
наявність на лікуванні такої застрахованої особи.
На
нараді було розглянуто актуальні питання забезпечення потерпілих внаслідок
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань лікуванням, лікарськими
засобами, виробами медичного призначення, санаторно-курортним лікуванням,
технічними та іншими засобами реабілітації.
Управління
виконавчої дирекції Фонду здійснили обмін досвідом і отримали практичні
рекомендації щодо забезпечення працюючих українців, а також потерпілих
внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань медичними
і соціальними послугами.
Крім
того, учасникам заходу надано практичні рекомендації щодо подальшої роботи із
забезпечення ефективного та раціонального використання коштів у межах
затверджених кошторисів, надання потерпілим на виробництві необхідної
медико-соціальної допомоги. Розглянуто зміни, внесені до порядку забезпечення
потерпілих необхідними видами доглядів та додатковим харчуванням.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправка комментария