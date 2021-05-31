У даному випадку мова йде про надбавку до зарплатні персоналу медичних закладів, який задіяний на боротьбі з коронавірусною хворобою. Вже майже рік ми чуємо розповіді Президента Зеленського та його урядовців про те, що медпрацівникам доплачують аж 300%. Проте у Сновську все це радше нагадує відому народну приказку – «Казав пан – кожух дам, та тільки слово його тепле».
Коротко нагадаємо: торік високопосадовці у столиці вирішили, що 300% надбавку отримуватимуть у лікарнях, де у штаті є 4 анестезіологи. І пояснили свою вимогу турботою про пацієнтів. Щоправда, вони не могли не знати, що таких спеціалістів мало й вистачить не на всі медустанови. Скажімо, у Сновську анестезіолог лише один. Відповідно, у нашій громаді лікувати хворих на COVID-19 у стаціонарних умовах не дозволяється – з формальної точки зору. Тобто занедужав – їдь до Корюківки для госпіталізації. А якщо там місця немає – сиди вдома…
Коли до нашого краю прийшла велика хвиля захворюваності на коронавірус, місцеві лікарі попри все залишилися вірними своєму обов’язку. На грані можливостей вони боролися за життя і здоров’я своїх земляків. Тобто робили те, що й їхні колеги в Корюківській районній лікарні. Але доплат з державного бюджету не отримували. Ситуацію спробувала виправити Сновська міськрада, виділивши на фінансове заохочення медпрацівників певні кошти. Хоча погодьмося - можливості місцевої скарбниці доволі обмежені порівняно з багатомільярдним антиковідним фондом, яким розпоряджався уряд.
За словами заступника генерального директора Сновської лікарні Ірини Якубовської, майже за рік активного поширення коронавірусної хвороби на Сновщині в інфекційному відділенні було надано стаціонарну медичну допомогу 379 хворим. (Також велика кількість недужих на COVID-19 лікувалася у спеціалістів центру первинної медичної допомоги).
Колектив нашої лікарні складається з 228 працівників. З них приблизно 65% вже перехворіли на коронавірус. Вони реально працюють в умовах підвищеного ризику «підхопити» інфекцію. Проте їхнє грошове забезпечення не зросло. Надбавка від міськради – маленька й виплачується лише тим, хто працює в «інфекційному».
Вже давно триває обговорення – що треба зробити, аби такі лікарні, як у Сновську, мали право на «ковідну» 300% надбавку. Відповідь очевидна: уповноважені держоргани у столиці повинні внести зміни до нормативних документів, дозволивши медзакладу мати не 4, а хоча б 2 анестезіологи. Однак цього не хочуть робити. Навіть навпаки: навесні вимоги підвищили. Тепер, скажімо, у Корюківській лікарні треба мати не 4, а вже 6 (!) анестезіологів. Наші сусіди якось оформили, ніби у них є саме стільки таких спеціалістів. А ось у Сновську аналогічний «кадровий показник» є абсолютно нереальним. Де їх стільки знайти – анестезіологів?
Складається враження, що владоможці просто не хочуть виплачувати 300% надбавку персоналу всіх лікарень, тому й вигадують якісь причини. Постає питання: до кого звертатися? Приїжджав колись у Сновськ депутат Верховної Ради В.Дубіль з партії Ю.Тимошенко, то медпрацівники розповіли йому про ситуацію і попрохали щось зробити. Відтоді краще не стало…
І наостанок. За майже рік епідемії COVID-19 хвороба забрала життя десятьох наших земляків. На цьому фоні згадуються вихваляння різних брехунів і демагогів, які називали себе «чемпіонами у протидії коронавірусу». Щоправда, одного з них нещодавно призначили «цапом-відбувайлом». А другий досі на посаді…
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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