Свято Останнього дзвоника відбудеться в умовах карантину

Всі школи Сновщини через послаблення карантину відновили очне навчання у класах та вже почали планувати свято останнього дзвоника. Чи буде в школах традиційна лінійка та коли завершиться навчальний рік – «Промінь» поцікавився у начальника управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради Олени Коваленко.
За її словами, коли та у якому форматі пройде свято Останнього дзвоника, вирішуватиме адміністрація кожного навчального закладу. Єдине – доки наш регіон перебуває у жовтій карантинній зоні, то й святкові заходи мають відбуватися з дотриманням усіх карантинних обмежень.
Зокрема, у Сновській ЗОШ №1 останній шкільний дзвоник пролунає 27 травня для учнів 1 та 11 класів. Свято відбудеться у новому форматі, без традиційної лінійки. Для решти учнів святкові сценарії заплановані по класах.
У Сновській гімназії свято відбудеться 26 травня. Випускники, першокласники та їхні батьки зберуться на території школи, щоб почути останній шкільний дзвоник. Для решти класів заплановані цікаві ігри, квести та екскурсії.
Цього ж дня на шкільному подвір’ї зберуться й учні Сновської ЗОШ №2. Тут свято проходитиме у форматі квесту «Знайди шкільний дзвінок», де учнів поділять на невеличкі групи та працюватимуть з кожною з них окремо.
У Тихоновицькій ЗОШ та решті сільських шкіл святкування Останнього дзвоника відбудеться 31 травня у формі квестів.
У Тур’янському НВК останній дзвоник лунатиме лише для випускників – дев’ятикласників. Для решти учнів святкова програма відбуватиметься у класах.
Отож, як бачимо, дати проведення свята у кожній школі різні, та формат - майже однаковий. Нарешті і наш регіон поступово відходить від традиційних радянських лінійок та переходить на новий і сучасний формат.
Щоправда, другий рік поспіль свято Останнього дзвоника проходить не зовсім так, як би того хотілося і вчителям, і самим учням. Замість святкових білих бантів, запускання у небо різнокольорових кульок із найпотаємнішими бажаннями, барвистих квітів – захисні маски, рукавички та дотримання соціальної дистанції. Та не зважаючи на все це, діти з нетерпінням чекають на свято Останнього дзвоника і сподіваються, що восени вчасно повернуться за шкільні парти та здобуватимуть освіту не дистанційно.
Тетяна ЛИТВИН
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