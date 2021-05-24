Стиль і дух епохи

Час від часу в потоці транспорту на вулицях Сновська можна побачити легковий автомобіль раритетного вигляду. Це «Москвич-407». А належить він жителю міста Олександру Жерденку. Машина справді старенька, але на ходу. І вже багато років є для господаря величезною цінністю.
– Рік випуску нашої машини – 1958-ий, - розповів «Променю» Олександр Жерденко. – Купив її ще мій батько, який тоді працював забійником на шахті у Донецькій області. Автомобіль був «упакований» у величезний дерев’яний ящик. Судячи з супровідних документів, спочатку цей транспортний засіб призначався на експорт, до НДР, бо все писалося двома мовами – російською та німецькою. (У ті часи «Москвичі» постачалися до різних країн так званого соціалістичного табору, навіть на Кубу). Але так склалося, що власником стала наша сім’я. Тоді 407-ий «Москвич» виглядав немов символ прогресу та престижу. В його салоні знаходилися стаціонарні годинник і радіоприймач (ламповий). Заявлена швидкість – 115 км/год., витрата пального за паспортом складала 10 літрів на 100 кілометрів.
У 60-х роках ми перебралися жити на Чернігівщину, причому переїзд відбувся на «Москвичі». Батько працював у нашому місті спочатку в ДТСААФ, потім у комбінаті комунальних підприємств, згодом – у профтехучилищі. До речі, невдовзі йому має виповнитися 90 років.
Відколи я у 1975 році отримав водійські права, то пересів з велосипеда за кермо «Москвича». Й відтоді вже понад 45 років на ньому їжджу. Ніколи навіть думка не виникала – купити собі щось інше. З часом лише зміцніло переконання, що моя машина не просто засіб пересування, це – частина мого життя.
Звісна річ, за десятиліття експлуатації доводилося автомобіль ремонтувати й навіть удосконалювати. Зрештою, час рухається вперед. Встановив у двигуні «жигулівський» карбюратор, замінив редуктор заднього мосту, «перевзув» колеса в нову гуму. Фарбував уже двічі. Після таких процедур «Москвич» вилискував на сонці, мов новенький. Усі ремонті роботи я виконував удома, власноруч.
Олександр Жерденко без крихти сумніву визнає, що любить свою машину. Напевно, саме тому вона живе так довго. Бо ж колись у райцентрі було ще кілька подібних моделей, але про них уже й забули давно… «Москвич- 407» був своєрідним свідком і учасником визначних подій у біографії родини Жерденків. Йому належало почесне місце у кортежах, коли справлялися весілля сестри Олександра Олександровича, його сина та доньки. Цим легковиком цікавилися любителі старовини, навіть пропонували купити. Надходила і пропозиція від однієї кіностудії – залучити до зйомок фільму. Воно й справді, така машина добре передає стиль і дух епохи понад півстолітньої давнини. Разом з цим господар чесно каже: тримає машину не для виставок, а щоб їздити. На роботу чи по справах. Схотів – у Чернігів вирушив, а як треба – то у ліс, по гриби.
Таким і має бути життя, з машиною. Хай навіть і старенькою.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото автора
Комментариев нет:
Отправка комментария