Сімейний лікар – це той, хто завжди поруч

Зараз під час карантину і боротьби з коронавірусною інфекцією роль сімейних лікарів важко переоцінити. Це вони залишаються поруч з нами під час боротьби з COVID-19. Це вони тримають зв’язок зі своїми пацієнтами, відповідають на численні питання, розвіюють побоювання, допомагають пройти випробування хворобою тим, хто потребує лікування, особливої турботи та уваги.
Серед них – сімейний лікар центру первинної медичної допомоги Анастасія Базіль, яка для своїх пацієнтів стала не просто фахівцем, а тією людиною, якій довіряють, до порад якої дослухаються та поважають.
Родом Анастасія зі Сновська. Ще в дитинстві, будучи школяркою, дівчина поставила собі за мету вступити на медичний факультет. І свою мрію вона здійснила – стала студенткою Київського університету імені О.О. Богомольця, обравши спеціальність сімейного лікаря. Саме таких спеціалістів не вистачало у її рідному місті, де вона, власне, й збиралася працювати в майбутньому. А в 2016 році так і сталося – жінка влаштувалася на роботу до райлікарні. Спершу на посаду педіатра, далі – сімейного лікаря. А зараз до цього переліку додалися й обов’язки ендокринолога.
Наразі з Анастасією Базіль уклали договір 2200 пацієнтів. Більшість з них – дорослі. (До речі, людей усіх вікових категорій, починаючи з найменших, у закладі приймає лише вона та її колега Анастасія Ткаченко,- Авт.).
– Анастасіє, розкажіть, хто має обслуговувати пацієнтів, якщо їхній сімейний лікар захворів, пішов у декрет, або поїхав у відрядження?
– Як правило, лікарі самі домовляються між собою щодо заміщення свого колеги. Людям не варто переживати, якщо їхній сімейний лікар відсутній – їх обов’язково приймуть та не залишать наодинці із хворобою.
– Чи має лікар право відмовитись підписувати або розірвати договір з пацієнтом?
– Лікар не має права відмовитись, якщо кількість його пацієнтів менша за визначену норму. Якщо ж навпаки – ліміт на приписаних пацієнтів вичерпано – підписати декларацію з пацієнтом не можна. Особисто у мене склався другий варіант – мало бути 1800 пацієнтів, я ж набрала дещо більше. Річ у тім, що в ЦПМД сімейних лікарів не вистачає, тому тим, хто працює, доводиться укладати договори із більшою кількістю пацієнтів, бо цим людям просто нема до кого йти. До слова, за них нам не доплачують.
– Сімейний лікар повинен обслуговувати всю родину, чи дитина може бути записана окремо до педіатра?
– За бажанням кожен член родини може бути записаний до іншого лікаря (в тому числі діти).
– Які послуги можна отримати у сімейного лікаря безкоштовно?
– Кожен пацієнт, який подав декларацію про обслуговування у сімейного лікаря (терапевта, педіатра) має право на безоплатний гарантований державою пакет медичних послуг на первинній ланці. До нього входить: спостереження за станом здоров’я пацієнта, вакцинація за державним календарем, надання консультацій (наприклад, щодо дієти, здорового способу життя тощо), спостереження за неускладненою вагітністю, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин), направлення за потреби до вузьких спеціалістів та деякі інші послуги.
– Анастасіє, поясніть, чи може лікар відмовити пацієнту у візиті додому після закінчення робочого дня?
– Мій робочий день починається з 8 ранку і триває до 16.00. Звичайно, дуже багато моїх пацієнтів телефонують додому задля консультації. Та викликів додому, особливо вночі, у моїй практиці не було. Варто пам’ятати: лікар – це теж звичайна людина, у якої є родина, свої справи та плани. Тому брати трубку чи приїздити до пацієнта після закінчення робочого дня – індивідуальна справа кожного. Всі мої пацієнти знають, що у мене є маленька дитина, тому вночі я завжди сплю із телефоном на беззвучному режимі. Врешті-решт, у цей час мають працювати інші служби — екстреної медичної допомоги або чергові кабінети з надання невідкладної допомоги.
– Чи обов’язково записуватися на прийом до сімейного лікаря?
– Так, це зекономить і час, і нерви пацієнтів. Звичайно, у Сновську ще не всі люди звикли до попереднього запису, тому частенько у мене перед дверима виникає «жива черга». І, якщо чесно, це справжній жах, адже інколи люди відмовляються пропускати тих, хто попередньо записався на прийом, і влаштовують сварки посеред коридору. Тоді доводиться відкладати всі свої справи і виходити та пояснювати, що ця людина попередньо домовилася про зустріч. Хочу наголосити, що всі, хто підписав декларації з лікарем, мають мати при собі мобільний телефон. Саме на нього приходять повідомлення і щодо електронних рецептів, і направлень.
Записатися до мене на прийом можна, зателефонувавши до реєстратури, а також у додатку Medcard24.
– Дякую за розмову.
Щодня на прийом до Анастасії Базіль приходить у середньому 30-40 людей. Кожен зі своїми проблемами та турботами, кожного треба не лише вислухати, але й почути, виписати направлення, рецепт, дати слушну пораду. Певні незручності виникають через відсутність особистого кабінету для прийому (зараз лікар веде його у кабінеті Анастасії Ткаченко, доки та перебуває у декретній відпустці). Та попри такий шалений ритм роботи та втому, жінка про вибір своєї професії ніколи не шкодувала, адже спілкування з людьми та їх вдячні погляди компенсовують увесь негатив, усі проблеми.
Спілкувалася
Тетяна ЛИТВИН
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