Загальноукраїнський контекст

За приблизними статистичними розрахунками, населення України складає близько 40 мільйонів осіб. З них майже 10 мільйонів – це ті, кому за 60 років, тобто пенсіонери. Отримують вони гроші в різний спосіб. Три з половиною мільйона літніх громадян віддали перевагу «Укрпошті». Для них зручно, коли пенсію приносять їм додому листоноші. Стосується це переважно жителів сільської місцевості.
Проте на початку року в уряді партії «Слуга народу» вирішили, що доставка пенсій додому – це неефективно. Мовляв, бюджет платить за таку послугу «Укрпошті» чималі гроші. Тому треба економити, тобто перевести пенсіонерів на обслуговування в банки. З одного боку, все логічно: у державній скарбниці майже порожньо. Економічна політика Володимира Зеленського та його команди найкраще ілюструється зростанням цін на продукти, пальне і комунальні послуги. Нестача коштів на соціальний захист населення – реальний факт. Як каже народна приказка: у цьому магазині вже доторгувалися до того, що і здачу видавати нічим…
Отже, Міністр соціальної політики Марина Лазебна цьогоріч озвучила ряд «цікавих» ідей стосовно пенсійного забезпечення. Пенсіонерів хочуть примусово перевести на банківське обслуговування. Відкриють усім картки – і все, користуйтеся ними. Виняток для тих, кому понад 80 років і хто неспроможний пересуватися самостійно. (Їх і надалі обслуговуватимуть листоноші). Але загалом в Україні більш як два мільйони пенсіонерів постануть перед проблемою: як жити далі? Розгляньмо ситуацію детальніше.
Припустимо, перевели пенсіонера на «банківську картку». Для цього йому спочатку треба особисто приїхати у Сновськ, до банківської установи. Оформити документи, отримати секретний пін-код до картки. Автобусним і залізничним сполученням охоплені далеко не всі села нашої громади. Постає питання: як пенсіонерам з Єліного або Безуглівки дістатися в Сновськ? Пішки не підеш, це майже тридцять кілометрів. Наймати машину? Дороге задоволення. Про замовлення таксі й мови нема, бо така поїздка обійдеться ледве не в половину місячної пенсії. Далі: а що потім робити з отією банківською карткою? Загальноукраїнська статистика свідчить: банківські відділення є лише в 3,9% населених пунктів, банкомати – у 4,3%. Тобто зняти готівкові гроші без проблем можуть хіба що жителі міст. А ось тим, хто з сільської місцевості, доведеться їздити у Сновськ. У більшості людей збереглися традиційні уявлення, що гроші – це не абстрактні цифри на банківських рахунках, а банкноти, які можна тримати у руці й розраховуватися ними за товари чи послуги. Уявімо ситуацію: живе бабуся у віддаленому селі. Зберігає свої невеличкі гроші десь у шафі, між постільною білизною. Треба їй сходити по хліб у магазин – дістала 50 гривень. Дорогою погомоніла з подругами, у продавчині дізналася останні місцеві новини, розрахувалася за покупку і піша собі додому. Завтра їй треба заплатити сусідові за те, що порубав дрова - знову дістала свої заощадження. А навесні город їй виорав місцевий тракторист – і йому теж є чим заплатити. Їде знайомий до райцентру – йому старенька загадає сходити до аптеки. І всюди треба гроші. Справжні. А до чого годиться банківська картка у селі? За крупу у магазині нею не розрахуєшся – мало де є платіжні термінали. Деякі «дуже розумні» посадовці радять – дати свою картку тій людині, яка їде до міста, вона зніме готівкові кошти й привезе. Але є заковика: банки забороняють повідомляти стороннім особам картковий пін-код. Бо чи всі люди у нас варті довіри? А якщо хтось скористається довірливістю пенсіонерки й оплатить її карткою власні рахунки? Або оформить на неї кредит? Чи ще щось шахрайське вчинить? Знову ж таки деякі урядовці радять: купуйте смартфони, встановлюйте на них банківські сервіси й розраховуйтеся по-сучасному самі. Однак це теж далеко не оптимальний варіант. Не всі села перебувають у зоні стабільного покриття мобільного зв’язку. (Про це столичні владоможці чомусь не думають). А вартість нормального смартфона перевищує місячну пенсію звичайної людини. Тобто треба місяць не їсти і не пити, щоб долучитися до «прогресивних банківських послуг».
Міністр соцполітики Марина Лазебна з 2000 року почала працювати в органах влади. Її кар`єра виглядає вельми успішною. У часи Януковича навіть очолювала держслужбу зайнятості. А не так давно знайшла спільну мову з політичною командою Володимира Зеленського і отримала міністерську посаду. Але вона ніколи не була в Безуглівці чи Нових Млинах. Чи має вона хоча б приблизне уявлення, як живуть пенсіонери у наших селах?
Загалом урядова затія з переведенням пенсіонерів на банківське обслуговування виглядає вельми сумнівно. Як можна змусити людину відмовитися від послуг «Укрпошти»? Така ініціатива викликала велике обурення у пенсіонерів. І порадити їм можна одне – не мовчати, а звертатися до депутатів міської, районної та обласної рад, яких вони обрали минулого року. Хай народні обранці ухвалюють на своїх сесіях звернення до Президента і Кабінету Міністрів з вимогою покласти край спробам «притиснути» таку категорію населення, як сільські пенсіонери.
Тут мимоволі згадалася іспанська поезія XVII сторіччя, зокрема – вірш про деяких їхніх правителів.
Всі предки твої не змогли так лукаво,
Знущатись з народу, брехати зухвало.
Народ же питає: як йому жити?
Невже й за повітря вже треба платити?
Нахабний чужинець усе продає,
Останню шкуру з люду дере…
А також доречно згадати пророчі слова нашого національного генія Тараса Шевченка:
... Та не однаково мені,
Як Україну злії люде.
Присплять, лукаві, і в огні.
Її, окраденую, збудять...
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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