Відкрилася виставка посуду

Сновський історичний музей відкрив двері для своїх відвідувачів ще 1939 року і відтоді не перестає бути популярним не лише у жителів міста, але і його гостей.
З дитинства багато хто звик до стереотипу, що музей – це тихо і нудно проведений час серед старих запилених речей, які мало що промовляють. Проте зараз це уявлення відходить у минуле, адже тепер у музеях не тільки можна послухати екскурсію, а й відвідати цікаві майстер-класи, переглянути фільми, ознайомитися із виставками картин, книжок, зустрітися із цікавими, непересічними особистостями. А колектив музею на чолі з Валентиною Москаленко з кожним роком продовжує вдосконалюватися, осучаснюватися та водночас з тим не втрачати свою історичну цінність та родзинку.
Вісімнадцятого травня, у Міжнародний день музеїв, у закладі зазвичай дуже людно. Проте цьогоріч, через карантинні обмеження, працівники музею від звичних святкувань відмовилися. Натомість запропонували усім бажаючим переглянути виставку «Історія посуду з кінця XIX до початку XXI століття», від якої були в захваті і самі працівники, і відвідувачі закладу. Експонати для неї працівники музею познаходили і у власних домівках, і у домівках знайомих.
Про виставку загалом та історію кожної посудини, присутнім розповіла пані Наталія, екскурсовод закладу. Задум створення подібної виставки виник у наукового співробітника Раїси Сотнікової уже досить давно, а колеги її підтримали. Всі експонати зібрали лише за два дні та розмістили їх за періодизацією: від найстарішої (із глини) до сучасної. За окремим столиком розмістили посуд, яким у свій час користувалася родина Миколи Щорса. Присутні мали змогу помилуватися старовинними вазами, кришталевим посудом, найрізноманітнішими сервізами тощо. Кожна річ несла свою енергетику і притягувала погляди людей.
Дивлячись на все це, мимоволі починаєш згадувати, як користувалися такими речами наші прабабусі та бабусі, і розумієш, що маєш цінувати навіть такі, на перший погляд, простенькі речі. Адже в майбутньому і вони стануть неймовірною історією для нащадків.
Тетяна ЛИТВИН
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