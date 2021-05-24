понедельник, 24 мая 2021 г.

Відкрилася виставка посуду

 Сновський історичний музей відкрив двері для своїх відвідувачів ще 1939  року і відтоді не перестає бути популярним не лише у жителів міста, але і його гостей. 

З дитинства багато хто звик до стереотипу, що музей – це тихо і нудно проведений час серед старих запилених речей, які мало що промовляють. Проте зараз це уявлення відходить у минуле, адже тепер у музеях не тільки можна послухати екскурсію, а й відвідати цікаві майстер-класи, переглянути фільми, ознайомитися із виставками картин, книжок, зустрітися із цікавими, непересічними особистостями. А колектив музею на чолі з Валентиною Москаленко з кожним роком продовжує вдосконалюватися, осучаснюватися та водночас з тим не втрачати свою історичну цінність та родзинку.



Вісімнадцятого травня, у Міжнародний день музеїв, у закладі зазвичай дуже людно. Проте цьогоріч, через карантинні обмеження, працівники музею від звичних святкувань відмовилися. Натомість запропонували усім бажаючим переглянути виставку «Історія посуду з кінця XIX до початку XXI століття», від якої були в захваті і самі працівники, і від­відувачі закладу. Експонати для неї працівники музею познаходили і у власних домівках, і у домівках знайомих. 



Про виставку загалом та історію кожної посудини, присутнім розповіла пані Наталія, екскурсовод закладу. Задум створення подібної виставки виник у наукового співробітника Раїси Сотнікової уже досить давно, а колеги її підтримали. Всі експонати зібрали лише за два дні та розмістили їх за періодизацією: від найстарішої (із глини) до сучасної. За окремим столиком розмістили посуд, яким у свій час користувалася родина Миколи Щорса. Присутні мали змогу помилуватися старовинними вазами, кришталевим посудом, найрізноманітнішими сервізами тощо. Кожна річ несла свою енергетику і притягувала погляди людей. 



Дивлячись на все це, мимоволі починаєш згадувати, як користувалися такими речами наші прабабусі та бабусі, і розумієш, що маєш цінувати навіть такі, на перший погляд, простенькі речі. Адже в майбутньому і вони стануть неймовірною історією для нащадків. 

Тетяна ЛИТВИН

Фото автора

Музей складається з двох відділів: історичного та меморіального будинку Миколи Щорса.
Меморіальний відділ розміщується в будинку, де народився і провів дитячі роки Микола Щорс. Будинок, збудований в 1894 році, складається з трьох кімнат, їдальні і кухні. В кімнатах розміщена експозиція, що розповідає про дитячі та юнацькі роки, а також про діяльність Щорса. 
Історичний відділ складається з трьох залів, які інформують відвідувачів про історію нашого краю. В першому залі представлена експозиція, що розповідає про перші поселення людини на території нашого краю, про народні промисли і ремесла, етнографічні особливості нашої місцевості. Окрасою експозиції є колекція рушників, зібраних у селах району.
Другий зал історичного відділу музею, його фото та документальні експонати, побутові речі, художнє оформлення розповідають відвідувачам про період національно-визвольної боротьби 1917—1919 років в Україні, події цього періоду, пов’язані з постаттю М.О.Щорса.
Про історію міста Щорс (Сновськ) розповідає експозиція третього залу історичного відділу. Його засновником (за легендою) більше 140 років тому став смоленський селянин Іван Корж, який в 60-х роках 19 сторіччя заснував хутір Коржівка. Згодом невеликий хутір, дякуючи будівництву залізниці і локомотивного депо, перетворився на робітниче містечко, яке, за назвою річки, назвали Сновськ. У 1935 році його перейменували в м.Щорс. У 2016 році місту повернуто історичну назву Сновськ.
Автор: на
Ярлыки:

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