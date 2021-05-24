Юнацький футбол
Після вимушеної карантинної перерви вихованці місцевої спортшколи повертаються до традиційних змагань. Минулої неділі наші юні футболісти (2009 р.н. і молодші) побували в Городні, де вперше у нинішньому сезоні зіграли на зеленому газоні. Конкуренцію їм склали представники цього міста і Корюківки, Гончарівського, Славутича. Турнір був присвячений пам’яті Заслуженого тренера України М.І. Семеняки.
На груповому етапі сновчани спочатку обіграли господарів поля з рахунком 4:0. Натомість основний час матчу проти гончарівців завершився внічию (0:0), хоча наша команда й мала явну перевагу. До того ж не реалізувала одинадцятиметровий удар. Доля зустрічі вирішилася під час пробиття серії пенальті, де влучнішими виявилися хлопці зі Сновська – 5:3. У фіналі їм довелося зіграти з корюківцями. Вони продемонстрували доволі хороший рівень гри, володіли ініціативою, не забили ще один одинадцятиметровий (оце так не пощастило). У підсумку склався рахунок 1:1 і розпочалася серія пенальті, в якій перемогу здобули футболісти з Корюківки (3:2). Як розповів «Променю» тренер ДЮСШ Олександр Кухаренко, поїздка на змагання стала можливою завдяки підтримці депутата облради Олександра Якубіна.
Легка атлетика
Чернігів 13 і 14 травня став місцем проведення командного чемпіонату області з легкої атлетики та обласних змагань «Хто ти, майбутній олімпієць?» серед учнів спортшкіл ФСТ «Колос». Сновщину представляв колектив з 14 хлопців та дівчат. Олег Салата у своїй віковій категорії подолав відстань у 400 м за 57,6 сек. і фінішував з п’ятим результатом. Вікторія Кузьменко (тренер Д.Лахадинов) здобула І місце в стрибках у довжину (4 м 75 см) і стала другою в забігу на 200 м. Роман Ломонос (тренер В.Івлєв) відзначився здобуттям ІІ місця в спринті на 100 м (13 сек.) і ІІІ-го – на 200 м (27,3 сек.). Естафетні команди хлопців та дівчат зі Сновщини поміж переважно старших конкурентів посіли VI місця.
Чудово виступили наші відомі земляки. Андрій Єрмоленко записав до свого активу І місце на 400 м. (Зараз він готується до участі в Чемпіонаті України). А Павлу Олійнику не було рівних у забігу на 1500 м (4 хв. і 5 сек).
Поїздка наших легкоатлетів на змагання стала можливою завдяки допомозі депутата облради Олександра Якубіна.
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