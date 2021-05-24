У квітні загальна тривалість лікарняних зросла на 65% порівняно з квітнем 2020 року

Упродовж квітня 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування майже 470 тисяч листків непрацездатності на суму понад 1,6 мільярда гривень. Загальна кількість днів лікування, яка підлягає оплаті за кошти Фонду, склала за цей період 4,4 мільйона, що на 1,7 млн днів, або 65% більше, ніж за той же місяць 2020 року.
Нагадаємо,
допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачуються Фондом соціального
страхування України, починаючи з шостого дня лікарняного й до моменту одужання
або встановлення МСЕК інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок
коштів роботодавця).
Розмір
виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості
страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати
працівника. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення)
обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних
місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних
днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів,
невідпрацьованих з поважних причин.
У залежності від страхового стажу розмір
допомоги складає:
1) 50%
середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий
стаж до 3 років, або в разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом
незалежно від тривалості стажу;
2) 60%
середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70%
середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4)
100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років, або
при наявності пільг відповідно до законодавства, а також медичним працівникам у
разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості
стажу.
Слідкувати
за станом усіх виплат від ФССУ застраховані особи можуть у телеграм-каналі, де
в оперативному режимі оновлюється інформація про здійснене фінансування: https://t.me/socialfund.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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