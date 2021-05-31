Фонд профінансував щомісячні страхові виплати за квітень у повному обсязі

Щомісяця потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, зокрема у разі профхвороб на COVID-19, отримують від Фонду соціального страхування України страхові виплати, які компенсують втрачений заробіток залежно від ступеня стійкої втрати працездатності.
Виплати
таких допомог здійснюються Фондом у наступному місяці за попередній. Станом на
учора ФССУ завершив фінансування щомісячних страхових виплат за квітень, кошти
перераховано вчасно та в повному обсязі для майже 200 тисяч осіб. На це
направлено 893,5 мільйона гривень.
Середній
розмір допомоги за підсумками чотирьох місяців 2021 року склав 4 223,14 гривні.
Загалом
з січня по квітень 2020 року Фонд нарахував щомісячні страхові виплати для
потерпілих або членів їх сімей у разі смерті потерпілих на загальну суму майже 3,39 млрд
гривень.
Нагадаємо,
право на таку виплату настає з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності. Розмір щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно
до ступеня втрати працездатності та середньомісячної заробітної плати
потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому, максимальний розмір
щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового
мінімуму. Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати
потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може
бути меншим за прожитковий мінімум.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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