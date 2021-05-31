У Тихоновицький фельдшерський пункт воду з колодязя більше не носитимуть

Приміщення Тихоновицького фельдшерського пункту було збудоване 52 роки тому. Спершу заклад функціонував як амбулаторія, далі, після реорганізації, був перейменований у фельдшерсько-акушерський пункт, а кілька років тому і взагалі – у фельдшерський пункт (далі ФП).
Юрій Будлянський, завідуючий ФП, і досі згадує колектив, з яким доводилося працювати, розділяти робочі тривоги, разом рятувати людські життя. Зараз Юрій Михайлович у закладі залишився сам. Виконує роботу і фельдшера, і фармацевта (у пункті функціонує аптека), самому доводиться підтримувати у закладі чистоту, а також встигати на всі виклики пацієнтів додому. І всі свої обов’язки він виконує на відмінно: жителі Тихонович говорять про Юрія Михайловича лише хороше та завжди дякують за ту чуйність та відповідальність, з якою він щодня поспішає до хворих. Додалося клопотів та турбот і через поширення у селі коронавірусної інфекції. За його словами, у Тихоновичах перехворіла майже половина населення. Хтось переніс хворобу у легкій формі, але траплялися й дуже тяжкі випадки, які потребували негайної госпіталізації.
Два роки тому у фельдшерському пункті старенькі вікна та двері замінили на сучасні металопластикові, а також зробили косметичний ремонт. Та найголовнішою проблемою, яка турбувала персонал закладу ще з часів його відкриття, була відсутність води. Її для господарських потреб брали з колодязя, а от для пиття та медичних потреб щодня по декілька разів ходили до приміщення школи. Завідуючий ФП та староста села Анатолій Бондаренко порушували це питання постійно, і нарешті їх почули. За сприяння Олександра Якубіна та Сергія Дюжикова у закладі розпочалися роботи з підведення водопостачання. Тепер у пункті буде і гаряча, і холодна вода, без якої у медицині працювати дуже складно.
Тетяна ЛИТВИН
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