ФОНД НАПРАВИВ 4 МЛН ГРН НА ОДНОРАЗОВІ ДОПОМОГИ ЗА КОШТИ ФССУ ДЛЯ 18 СІМЕЙ, ЧИЇ РІДНІ ПОМЕРЛИ ВНАСЛІДОК ПРОФХВОРОБИ НА COVID-19

Фонд соціального страхування України здійснив фінансування одноразових допомог за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на загальну суму 4 мільйони 049 тисяч 500 гривень членам сімей 18 працівників закладів охорони здоров’я, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.
Допомогу у розмірі 227 тисяч
гривень профінансовано для сімей фельдшера з медицини
невідкладних станів з Вінницької області, лікаря-терапевта з Волинської
області, лікаря загальної практики - сімейного лікаря з Дніпропетровської
області, сімейного лікаря із Закарпатської області, медичної сестри з
Івано-Франківської області, лаборанта клініко-діагностичної лабораторії і
лікаря загальної практики - сімейного лікаря з Миколаївської області, медичної
сестри з Харківської області, лікаря-невропатолога і лікаря-акушера-гінеколога
з Херсонської області, реєстратора
медичного відділення первинної медичної допомоги і лікаря-педіатра-дільничного
з Чернігівської області, а також рентген-лаборанта з Києва.
Допомогу
у розмірі 219 тисяч 700 гривень профінансовано для сімей медичного реєстратора
з Вінницької області, медичної сестри і лікаря загальної практики - сімейної
медицини із Запорізької області, лікаря приймального відділення з Миколаївської
області, а також медичної сестри з Харківської області.
Кошти
надійдуть на рахунки сімей упродовж декількох банківських днів.
Загалом
ФССУ профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду відповідно до
загальнообов’язкового державного соціального страхування для родин 116
працівників.
Висловлюємо
співчуття близьким і рідним.
Нагадаємо,
розмір зазначеної одноразової допомоги від Фонду становить 100 розмірів
прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку. З
01 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб планово
збільшився з 2 197 гривень до 2 270 гривень, відповідно зросли пов’язані із ним
страхові виплати.
Після
завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за
наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФССУ в
оперативному режимі. Працівники Фонду знаходяться на зв’язку із усіма особами,
що мають право на виплати, консультують та допомагають зібрати необхідні
документи.
Прес-служба
виконавчої дирекції Фонду
соціального
страхування України
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