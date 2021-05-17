Фонд нарахував 60,1 млн гривень допомог за лікарняними через профхвороби і травми

У січні–квітні 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування лікарняні листки, видані в разі тимчасової непрацездатності, яка настала внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, на суму 60,1 млн гривень. Допомоги нараховано для 5,5 тис. застрахованих осіб.
Зокрема,
допомогу по тимчасовій непрацездатності через гостре професійне захворювання на
COVID-19 призначено для 2,8 тис.
медиків на 18,3 млн гривень.
Нагадаємо,
розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, пов’язаній з виробництвом,
складає 100% середнього доходу та фінансується ФССУ, починаючи з шостого дня
непрацездатності (перші п’ять днів оплачує роботодавець). Розмір допомоги для
потерпілих не залежить від тривалості страхового стажу.
Підставою
для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, пов’язаній з нещасним
випадком на виробництві або професійним захворюванням, є виданий у встановленому
порядку листок непрацездатності та наявність акта розслідування нещасного
випадку, пов’язаного з виробництвом, або акта розслідування хронічного
професійного захворювання (отруєння).
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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