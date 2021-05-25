Фонд направив 2,5 млн грн на щомісячні виплати для 117 медиків і їх родин

Працівники закладів охорони здоров’я, які внаслідок гострої професійної хвороби на COVID-19 отримали стійку втрату працездатності, зокрема, інвалідність, отримують від Фонду соціального страхування України щомісячні страхові виплати. Також зазначені виплати фінансуються для осіб, які перебували на утриманні медичних працівників у разі їх смерті.
Такі
виплати щомісяця фінансуються Фондом для медичного працівника упродовж усього
його життя або до повного відновлення здоров’я. Їх розмір в обсязі 100%
компенсує потерпілому втрачений заробіток відповідно до встановленого МСЕК
ступеня втрати працездатності.
Станом
на сьогодні Фондом соціального страхування України здійснюються щомісячні
страхові виплати для 32 медичних працівників. Також щомісячні страхові виплати
отримують 85 утриманців у разі смерті медичного працівника.
Загалом
з січня по квітень 2021 року Фонд нарахував щомісячні страхові виплати для потерпілих
медиків або членів їх сімей у разі смерті потерпілих на загальну суму майже 2,5
млн гривень. З них на щомісячні виплати для працівників закладів охорони
здоров’я – 671,3 тис. гривень, для осіб, які перебували на утриманні померлих
медичних працівників, – 1,8 млн гривень.
Щомісячна
страхова виплата для одного медика від Фонду складає від 710,79 грн до 21 тис.
970 грн. Розмір такої виплати залежить від ступеня втрати працездатності і
середнього доходу, який потерпілий мав на момент настання страхового випадку.
Нагадаємо,
окрім щомісячних страхових виплат, Фонд профінансував для зазначених осіб
одноразові допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням і
компенсував медичним працівникам втрачений за час лікування гострої професійної
хвороби заробіток. Для медичних працівників, яким було встановлено
інвалідність, або для їх родин у разі смерті медика, Фондом також було
профінансовано одноразові страхові виплати за кошти державного бюджету
відповідно до ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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