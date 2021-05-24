понедельник, 24 мая 2021 г.

Благоустрій: як зробити краще?

 Днями до редакції «Променя» завітав староста Тур’янського округу Олександр Артюшенко. Він надав свій коментар до матеріалу, опублікованого в попередньому номері газети. Коротко нагадаємо: дописувачка Лариса Чернікіна доволі емоційно висловила свою суб’єктивну думку стосовно видалення старих дерев на сільському кладовищі. Претензії стосувалися неналежної якості виконаних робіт.

За словами Олександра Артюшенка, проблема кладовища у Тур’ї набула гостроти ще років шість тому. Територія давно заросла лісом, сухі дерева час від часу валяє вітром. Результат – пошкоджені надгробки та огорожі. Поміж людей давно йшли розмови, що треба щось роботи.  Для виправлення ситуації місцева громада найняла бригаду робітників, яка почала видаляти з кладовища аварійні дерева. Робота ця складна, бо місця для маневру практично немає. Куди не впаде стовбур – майже всюди могили. Був випадок навесні, коли валили сосну, але порвався трос, вона впала і розтрощила надгробок. Керівник бригади знайшов родичів похованої там людини і компенсував завдану шкоду, встановивши новий обеліск. Таких прикладів вже було декілька. Тобто робітники серйозно і відповідально ставляться до дорученої справи. 

На фото до матеріалу Лариси Чернікіної зображене повалене вітром дерево. Його вивернуло з корінням. Воно не повністю розпиляне й вивезене, бо роботи з упорядкування кладовища ще тривають. Все буде зроблено, лише потрібен час.

 – Також додам, що у разі виникнення якихось питань чи зауважень треба звертатися до мене – особисто чи телефоном, - зазначив Олександр Артюшенко.  – Ми завжди дослухаємося до громадської думки, робимо висновки, реагуємо на побажання. Наведення ладу на кладовищі  в Тур’ї продовжиться, цей процес я контролюю особисто. 

Розмовляв Олег МІРОШНИЧЕНКО

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