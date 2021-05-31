Кількість оплачуваних Фондом лікарняних зросла на 29,6% за підсумками січня-квітня

Фонд соціального страхування України продовжує фіксувати значне зростання кількості листків непрацездатності, що надаються на оплату до ФССУ. За перші чотири місяці 2021 року кількість прийнятих на оплату лікарняних листків зросла на 29,6 %, потреба у видатках за ними – на 60,3 %. Так, у січні-квітні Фонд прийняв на фінансування 1 мільйон 642 тисячі 355 листків непрацездатності на загальну суму понад 5,7 мільярда гривень.
Динаміка
збільшення числа лікарняних і днів непрацездатності застрахованих осіб
спостерігається з 2020 року та призвела до перевищення потреби у видатках над
надходженнями за той же період.
Найбільше
листків непрацездатності передано роботодавцями на оплату в місті Києві (303,8
тис. лікарняних), Дніпропетровській (187 тис.), Харківській (107 тис.),
Львівській (99,8 тис.), Донецькій (96 тис.), Запорізькій (89,7 тис.) і Одеській
(82 тис.) областях.
Ріст числа
листків непрацездатності пов'язаний із захворюванням українських працівників на
коронавірусну хворобу, сезонним підвищенням захворюваності на респіраторні
хвороби, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від
COVID-19 контактних осіб, загостренням хронічних захворювань тощо.
Нагадаємо,
середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності за підсумками
січня-квітня 2021 року зріс на 15,2 %
порівняно з тим же періодом 2020 року та склав 368,07 грн. Щоденна інформація
щодо стану фінансування Фондом матеріального забезпечення у розрізі статей
видатків оновлюється на телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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