понедельник, 24 мая 2021 г.

Перспективи подальшої роботи

 Минулого тижня відбувся робочий візит виконавчого директора Південно-Західної залізниці Артема Мироновича до місцевого локомотивного депо. Зазвичай він двічі на рік відвідує подібні підприємства для ознайомлення з процесом виконання виробничих завдань і перспективами діяльності на найближчий період. 



Виконуючий обов’язки  начальника депо «Сновськ» Максим Перваков у коментарі для «Променя» перш за все розповів, що з 15 квітня увесь трудовий колектив перейшов на повний – п’ятиденний – робочий тиждень. (З 1 листопада минулого року у такому режимі працювали лише майстри і слюсарі). Тобто можна вважати, що керівництво «Укрзалізниці» відреагувало на організований у лютому  профспілкою залізничників пікет  Кабінету Міністрів.  Також відбулося підвищення суми добових для тих, кого відправляють у  відрядження (з 200 до 250 гривень). Зрушилося з місця і питання своєчасної виплати матеріальної  допомоги. Найголовніше ж – що місцеве депо продовжує отримувати виробничі замовлення від інших підприємств залізничного  транспорту.

Виконавчий директор ПЗЗ Артем Миронович під час  спілкування з працівниками депо зазначив, що без роботи колектив не залишиться. Є план збільшити замовлення на ремонт вагонних уповільнювачів. Цьогоріч буде запущене серійне  виробництво крісел для магістральних та  маневрових тепловозів. Збережеться специфіка депо – тобто продовжаться ремонти паровозів. (Незабаром очікують на прибуття ще одного такого локомотива з Києва, який використовувався на дитячій залізниці). Важливим напрямком роботи залишиться капітальний ремонт снігоочисників. Частина робітників зараз задіяна на фарбуванні електровозів (на фото).  Два вже закінчили, один в стадії завершення, на черзі – четвертий. Загалом підтримується репутація депо Сновськ як підприємства, здатного виконувати  різноманітні замовлення.

Стосовно локомотивних бригад, то на їхню зайнятість вплинуло падіння до мінімуму руху  пасажирських потягів. Одним із варіантів виходу з такої ситуації стало відрядження наших локомотивників до інших депо – зокрема, Житомира і Коростеня.

Певний час підприємство відчуває кадрову проблему. Вакантними є посади  1 машиніста, 4 помічників машиніста, 1 слюсаря. Виявляється, знайти спеціалістів не так вже й просто. Хоча ситуація потроху покращується – нещодавно, у березні, були працевлаштовані двоє молодих слюсарів. 

За словами Максима Первакова, візит директора ПЗЗ Артема Мироновича відбувся в робочій і конструктивній  атмосфері. Трудовий колектив налаштований позитивно, на роботу. Підприємство виконує і поточні завдання місцевого значення – триває обладнання нового вузла обліку газу, намічено ремонт дахів.  Попри складні часи залізнична галузь  зберігає  свій потенціал і посідає важливе  місце в житті держави та місцевої громади. 

Олег МІРОШНИЧЕНКО

До речі

Міський голова Олександр Медведьов зустрівся  з виконавчим директором Південно-Західної залізниці Артемом Мироновичем. Він підкреслив важливість залізничних підприємств для Сновщини, зокрема – в питанні наповнення місцевого бюджету. Серед іншого обговорювалося питання відновлення пасажирського сполучення між нашим містом і Харковом.  Подібну ініціативу підтримало ряд інших територіальних громад Чернігівської області. 

Автор: на
Ярлыки:

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