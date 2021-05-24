Перспективи подальшої роботи

Минулого тижня відбувся робочий візит виконавчого директора Південно-Західної залізниці Артема Мироновича до місцевого локомотивного депо. Зазвичай він двічі на рік відвідує подібні підприємства для ознайомлення з процесом виконання виробничих завдань і перспективами діяльності на найближчий період.
Виконуючий обов’язки начальника депо «Сновськ» Максим Перваков у коментарі для «Променя» перш за все розповів, що з 15 квітня увесь трудовий колектив перейшов на повний – п’ятиденний – робочий тиждень. (З 1 листопада минулого року у такому режимі працювали лише майстри і слюсарі). Тобто можна вважати, що керівництво «Укрзалізниці» відреагувало на організований у лютому профспілкою залізничників пікет Кабінету Міністрів. Також відбулося підвищення суми добових для тих, кого відправляють у відрядження (з 200 до 250 гривень). Зрушилося з місця і питання своєчасної виплати матеріальної допомоги. Найголовніше ж – що місцеве депо продовжує отримувати виробничі замовлення від інших підприємств залізничного транспорту.
Виконавчий директор ПЗЗ Артем Миронович під час спілкування з працівниками депо зазначив, що без роботи колектив не залишиться. Є план збільшити замовлення на ремонт вагонних уповільнювачів. Цьогоріч буде запущене серійне виробництво крісел для магістральних та маневрових тепловозів. Збережеться специфіка депо – тобто продовжаться ремонти паровозів. (Незабаром очікують на прибуття ще одного такого локомотива з Києва, який використовувався на дитячій залізниці). Важливим напрямком роботи залишиться капітальний ремонт снігоочисників. Частина робітників зараз задіяна на фарбуванні електровозів (на фото). Два вже закінчили, один в стадії завершення, на черзі – четвертий. Загалом підтримується репутація депо Сновськ як підприємства, здатного виконувати різноманітні замовлення.
Стосовно локомотивних бригад, то на їхню зайнятість вплинуло падіння до мінімуму руху пасажирських потягів. Одним із варіантів виходу з такої ситуації стало відрядження наших локомотивників до інших депо – зокрема, Житомира і Коростеня.
Певний час підприємство відчуває кадрову проблему. Вакантними є посади 1 машиніста, 4 помічників машиніста, 1 слюсаря. Виявляється, знайти спеціалістів не так вже й просто. Хоча ситуація потроху покращується – нещодавно, у березні, були працевлаштовані двоє молодих слюсарів.
За словами Максима Первакова, візит директора ПЗЗ Артема Мироновича відбувся в робочій і конструктивній атмосфері. Трудовий колектив налаштований позитивно, на роботу. Підприємство виконує і поточні завдання місцевого значення – триває обладнання нового вузла обліку газу, намічено ремонт дахів. Попри складні часи залізнична галузь зберігає свій потенціал і посідає важливе місце в житті держави та місцевої громади.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
До речі
Міський голова Олександр Медведьов зустрівся з виконавчим директором Південно-Західної залізниці Артемом Мироновичем. Він підкреслив важливість залізничних підприємств для Сновщини, зокрема – в питанні наповнення місцевого бюджету. Серед іншого обговорювалося питання відновлення пасажирського сполучення між нашим містом і Харковом. Подібну ініціативу підтримало ряд інших територіальних громад Чернігівської області.
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