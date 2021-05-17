Важко уявити медицину без медичних сестер. Саме вони найбільше спілкуються з хворими, підтримують їх не тільки ділом, а й добрим словом, а також вселяють віру в швидке одужання. Ось уже понад двадцять років поспіль медичною сестрою працює і Світлана Черних.
Професію медсестри жінка обрала не випадково – пішла стопами матері, яка все життя присвятила медичній сфері, і відтоді жодного разу не пошкодувала про свій вибір.
Освіту Світлана здобулала у Новгород-Сіверському медичному училищі, а після його закінчення влаштувалася у залізничну лікарню, де працювала до 2016 року, доки заклад не закрили. З того часу жінка трудиться сімейною медичною сестрою у цетрі первинної медичної допомоги.
Сімейний лікар Анастасія Базіль, у тандемі з якою Світлана і працює, про медичну сестру говорить лише хороше: «Світлана завжди усміхнена, щира та відповідальна. З кожним пацієнтом вона легко знаходить спільну мову, до кожного має свій підхід. З нею мені особисто дуже пощастило».
За словами Світлани Григорівни, обов’язків і відповідальності у неї вдосталь, а допомагати іншим для неї – поклик серця, адже здорові пацієнти – найбільша вдячність за свою роботу.
У медицині не може бути черствих, невдячних, недобрих. Тут така людина працювати не буде. Медсестра – це, насамперед, милосердя.
Місяць тому колектив ЦПМД поповнився ще однією медичною сестрою Юлією Лучко. Від своєї професії дівчина отримує неабияке задоволення та насолоджується кожним робочим днем.
– Хоч і працюю я тут лише місяць, впевнена – про свій вибір не пошкодую, - розповідає Юлія. – Працювати в сфері медицини я мріяла з дитинства. З нетерпінням дочекавшись закінчення 9 класу, одразу вступила у медичний коледж. Доля склалася так, що одразу після його закінчення пішла в декрет, і ось, коли дитинці виповнилося три рочки, вийшла на довгоочікувану роботу.
Мій робочий день починається з 8 ранку і пробігає, немов за хвилину. Перша половина дня зазвичай минає зі складання та відправлення звітів та іншої документації. Далі - проведення ПЛР-тестів та запис на них пацієнтів. Також я документую усіх, хто робить експрес-тести. Загалом, роботи вистачає, а особливо зараз, коли на Сновщині з кожним днем стає дедалі більше людей, які звертаються до нас із симптомами коронавірусу. А швидше увійти у курс справ допомогла колега Світлана Головко, за що я їй дуже вдячна.
Обидві медичні сестри, не зважаючи на кількість відпрацьованих років, свою професію люблять усім серцем. Та знають – все, що вони роблять – не даремно. Адже за свою працю у відповідь отримують вдячні людські погляди та щирі слова подяки.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Комментариев нет:
Отправка комментария